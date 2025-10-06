Прокуратура Грузии обвинила пятерых оппозиционеров в призыве к госперевороту
Прокуратура Грузии предъявила обвинения пяти оппозиционерам за призыв к госперевороту во время выборов 4 октября, сообщило ведомство. Им грозит до 9 лет лишения свободы.
Обвинения предъявлены оперному певцу Паате Бурчуладзе, лидерам оппозиционной партии «Единое национальное движение» Муртазу Зоделаве и Ираклию Надирадзе, генеральному секретарю «Стратегии Агмашенебели» Паате Манджгаладзе и бывшему руководителю миссии Грузии в Афганистане, экс-заместителю начальника генштаба вооруженных сил страны Лаше Беридзе.
По данным прокуратуры, за несколько дней до выборов оппозиционеры публично призвали общество поддержать свержение власти, в которой должны были участвовать агрессивно настроенные граждане. В день выборов оппозиционеры руководили протестующими, чтобы те переместились с площади Свободы в Тбилиси (место проведения акции) к администрации президента с целью его захвата. Участники акции уничтожали муниципальную и частную собственность, создавали баррикады, бросали камни и тяжелые предметы в сотрудников полиции.
Акции протеста в Тбилиси начались вечером 4 октября. В результате столкновений пострадали 14 сотрудников полиции. МВД Грузии возбудило уголовное дело по фактам нападения на полицейских, призывов к насильственному изменению власти, повреждения имущества и попытки захвата стратегического объекта.