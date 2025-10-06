Прокуратура Грузии обвинила пятерых оппозиционеров в призыве к госперевороту

По данным прокуратуры, за несколько дней до выборов оппозиционеры публично призвали общество поддержать свержение власти, в которой должны были участвовать агрессивно настроенные граждане. В день выборов оппозиционеры руководили протестующими, чтобы те переместились с площади Свободы в Тбилиси (место проведения акции) к администрации президента с целью его захвата. Участники акции уничтожали муниципальную и частную собственность, создавали баррикады, бросали камни и тяжелые предметы в сотрудников полиции.