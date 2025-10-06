Меркель: Орбан – не «троянский конь» Путина в Евросоюзе
Премьер-министра Венгрии Виктора Орбана нельзя назвать «троянским конем» президента России Владимира Путина, это абсурд. Об этом заявила бывший канцлер Германии Ангела Меркель Partisan, ее слова передает Mandiner.
«Нет, это чушь. Мы бы на такое не попались, я считаю это абсурдом», – ответила канцлер на соответствующий вопрос.
По ее словам, Орбан «всегда представлял свою позицию на европейской арене и часто очень хорошо обосновывал позицию Венгрии». При этом Меркель не считает правильным, что венгерский премьер постоянно обвиняет Еврокомиссию и Брюссель во внутренней политике.
Насчет того, что Венгрия, в отличие от Германии, продолжает импортировать российские энергоносители, Меркель сказала, что Украина транспортировала российский газ через свою территорию до конца 2024 г. по контракту, который Берлин в то время поддерживал. Несмотря на то что Меркель не согласна с решением Орбана продолжать этот импорт, она признала, что он «очень твердо отстаивает венгерские экономические интересы».
3 октября премьер-министр Венгрии Виктор Орбан раскритиковал политику Евросоюза в отношении Украины и осудил идею ее возможного вступления в ЕС. Он заявил, что интеграция Киева в европейское сообщество может втянуть Европу в прямой военный конфликт с РФ. Орбан также подчеркивал, что война на территории Украины не является вопросом мнений, а представляет собой различие в целях: в то время как Брюссель поддерживает Киев деньгами, оружием и потенциально «живой силой», Венгрия настаивает на необходимости переговоров.