Меркель: Орбан – не «троянский конь» Путина в Евросоюзе

Насчет того, что Венгрия, в отличие от Германии, продолжает импортировать российские энергоносители, Меркель сказала, что Украина транспортировала российский газ через свою территорию до конца 2024 г. по контракту, который Берлин в то время поддерживал. Несмотря на то что Меркель не согласна с решением Орбана продолжать этот импорт, она признала, что он «очень твердо отстаивает венгерские экономические интересы».