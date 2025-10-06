Индия обсудит с Россией закупку еще пяти комплексов С-400
Министерство обороны Индии на этой неделе проведет переговоры с российской стороной о приобретении дополнительной партии зенитных ракетных комплексов (ЗРК) С-400 «Триумф». Об этом сообщает издание Hindustan Times со ссылкой на источники.
По информации газеты, речь идет о пяти установках. Варианты поставок включают прямую закупку трех комплексов и сборку еще двух на предприятиях частных индийских компаний с передачей технологий. Соглашение также предусматривает сервисное обслуживание и ремонт ЗРК при участии местного бизнеса.
Источники HT отмечают, что стороны уже согласовали стоимость контракта, однако детали соглашения еще уточняются. Подписание документа ожидается до визита президента России Владимира Путина в Индию, запланированного на 5 декабря.
Кроме того, индийское Минобороны, по данным издания, рассматривает возможность закупки у России ракет класса «воздух – воздух» Р-37 с дальностью полета свыше 200 км для усиления вооружения истребителей Су-30МКИ.
2 сентября глава Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрий Шугаев сообщал, что Москва и Дели ведут переговоры о новых поставках комплексов С-400. По его словам, Индия остается стратегическим партнером России.