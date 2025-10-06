Индия обсудит с Россией закупку еще пяти комплексов С-400

По информации газеты, речь идет о пяти установках. Варианты поставок включают прямую закупку трех комплексов и сборку еще двух на предприятиях частных индийских компаний с передачей технологий. Соглашение также предусматривает сервисное обслуживание и ремонт ЗРК при участии местного бизнеса.