Путин примет вице-премьера Дмитрия Патрушева с докладом

17 сентября состоялся телефонный разговор Путина с премьер-министром Индии Нарендрой Моди. Тогда российский лидер поздравил собеседника с юбилеем. После звонка, на совещании с членами правительства, президент РФ отметил, что политика Индии сейчас проводится в независимом и суверенном режиме. Кроме того, он заявил о доверительном и дружеском характере отношений между Москвой и Нью-Дели.