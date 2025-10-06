Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Идеи управления
Город
Ведомости&
Техуспех
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Путин примет вице-премьера Дмитрия Патрушева с докладом

Ведомости

Вице-премьер РФ Дмитрий Патрушев выступит с докладом перед президентом РФ Владимиром Путиным в Кремле, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Много отдельных встреч у президента. Одна из них будет открыта для СМИ: у него с докладом будет вице-премьер Дмитрий Патрушев, много курируемых тем, поэтому, разумеется, будет объемный доклад», – отметил представитель Кремля.

Кроме того, вечером у главы государства запланирован международный телефонный звонок. Детали Песков не уточнил.

17 сентября состоялся телефонный разговор Путина с премьер-министром Индии Нарендрой Моди. Тогда российский лидер поздравил собеседника с юбилеем. После звонка, на совещании с членами правительства, президент РФ отметил, что политика Индии сейчас проводится в независимом и суверенном режиме. Кроме того, он заявил о доверительном и дружеском характере отношений между Москвой и Нью-Дели.

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте