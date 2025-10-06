Путин примет вице-премьера Дмитрия Патрушева с докладом
Вице-премьер РФ Дмитрий Патрушев выступит с докладом перед президентом РФ Владимиром Путиным в Кремле, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
«Много отдельных встреч у президента. Одна из них будет открыта для СМИ: у него с докладом будет вице-премьер Дмитрий Патрушев, много курируемых тем, поэтому, разумеется, будет объемный доклад», – отметил представитель Кремля.
Кроме того, вечером у главы государства запланирован международный телефонный звонок. Детали Песков не уточнил.
17 сентября состоялся телефонный разговор Путина с премьер-министром Индии Нарендрой Моди. Тогда российский лидер поздравил собеседника с юбилеем. После звонка, на совещании с членами правительства, президент РФ отметил, что политика Индии сейчас проводится в независимом и суверенном режиме. Кроме того, он заявил о доверительном и дружеском характере отношений между Москвой и Нью-Дели.