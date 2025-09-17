Газета
Главная / Политика /

Путин провел разговор с Моди

Президент поздравил индийского премьера с 75-летием
Ведомости

Президент РФ Владимир Путин провел телефонный разговор с премьер-министром Индии Нарендрой Моди, в ходе чего поздравил его с 75-летним юбилеем. Об этом он рассказал на совещании с правительством, трансляцию которого ведет Кремль.

«Я позволил себе от вас, от всех поздравить нашего друга премьер-министра Индии с его 75-летием и от него хочу передать самые наилучшие слова и пожелания всему российскому руководству», – сказал президент.

Путин отметил, что Индия проводит независимую и суверенную политику под его руководством и добивается хороших результатов в экономике. Кроме того, по словам главы государства, отношения между Россией и Индией носят доверительный и дружеский характер.

Президент РФ также направил индийскому премьеру телеграмму с поздравлением. Российский лидер подчеркнул, что Моди своей деятельностью во главе правительства «снискал высокое уважение соотечественников и огромный авторитет на мировой арене».

17 сентября о планах президента провести международный телефонный разговор рассказал его пресс-секретарь Дмитрий Песков. «Мы проинформируем вас о нем. Не буду забегать вперед и его анонсировать», – сказал представитель Кремля журналистам. Он также анонсировал несколько непубличных двусторонних встреч Путина, а также совещание с членами правительства по развитию инфраструктуры. Он проходит сейчас в формате видеоконференции.

«Я не нейтрален»: что Нарендра Моди думает о России, США и мире в целом
Нарендра Моди родился 17 сентября 1950 г. в Ваднагаре (штат Бомбей). Он был третьим из шести детей в небогатой семье продавцов чая. «Моей матери пришлось подрабатывать посудомойкой и домработницей. Я наблюдал нищету с близкого расстояния и прожил в бедности все свое детство. Бедность для меня в каком-то смысле стала первым вдохновением в жизни – и я решил жить не для себя, а для других», – рассказал он в интервью Time 2 мая 2015 г.
Нарендра Моди родился 17 сентября 1950 г. в Ваднагаре (штат Бомбей). Он был третьим из шести детей в небогатой семье продавцов чая. «Моей матери пришлось подрабатывать посудомойкой и домработницей. Я наблюдал нищету с близкого расстояния и прожил в бедности все свое детство. Бедность для меня в каком-то смысле стала первым вдохновением в жизни – и я решил жить не для себя, а для других», – рассказал он в интервью Time 2 мая 2015 г.

