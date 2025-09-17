Путин провел разговор с Моди

Путин провел разговор с МодиПрезидент поздравил индийского премьера с 75-летием
Президент РФ Владимир Путин провел телефонный разговор с премьер-министром Индии Нарендрой Моди, в ходе чего поздравил его с 75-летним юбилеем. Об этом он рассказал на совещании с правительством, трансляцию которого ведет Кремль.
«Я позволил себе от вас, от всех поздравить нашего друга премьер-министра Индии с его 75-летием и от него хочу передать самые наилучшие слова и пожелания всему российскому руководству», – сказал президент.
Путин отметил, что Индия проводит независимую и суверенную политику под его руководством и добивается хороших результатов в экономике. Кроме того, по словам главы государства, отношения между Россией и Индией носят доверительный и дружеский характер.
Президент РФ также направил индийскому премьеру телеграмму с поздравлением. Российский лидер подчеркнул, что Моди своей деятельностью во главе правительства «снискал высокое уважение соотечественников и огромный авторитет на мировой арене».
17 сентября о планах президента провести международный телефонный разговор рассказал его пресс-секретарь Дмитрий Песков. «Мы проинформируем вас о нем. Не буду забегать вперед и его анонсировать», – сказал представитель Кремля журналистам. Он также анонсировал несколько непубличных двусторонних встреч Путина, а также совещание с членами правительства по развитию инфраструктуры. Он проходит сейчас в формате видеоконференции.