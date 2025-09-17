Путин провел разговор с Моди

1 / 17

Нарендра Моди родился 17 сентября 1950 г. в Ваднагаре (штат Бомбей). Он был третьим из шести детей в небогатой семье продавцов чая. «Моей матери пришлось подрабатывать посудомойкой и домработницей. Я наблюдал нищету с близкого расстояния и прожил в бедности все свое детство. Бедность для меня в каком-то смысле стала первым вдохновением в жизни – и я решил жить не для себя, а для других», – рассказал он в интервью Time 2 мая 2015 г. / Francois Mori / AP Photo