Песков: Путин планирует провести международный телефонный разговор
Президент России Владимир Путин планирует провести международный телефонный разговор, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«В начале второй половины дня мы ожидаем международный телефонный разговор. Мы проинформируем вас о нем. Не буду забегать вперед и его анонсировать», – сказал Песков журналистам.
Он также отметил, что во второй половине дня у Путина запланирован ряд двусторонних встреч, которые пройдут в непубличном формате.
10 сентября президент США Дональд Трамп допустил возможность телефонного разговора с Путиным в течение недели или в начале следующей. 11 сентября Песков уточнял, что конкретных договоренностей пока нет, но при необходимости контакт может быть оперативно согласован, поскольку все каналы связи открыты.