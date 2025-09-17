Газета
Песков: Путин планирует провести международный телефонный разговор

Ведомости

Президент России Владимир Путин планирует провести международный телефонный разговор, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«В начале второй половины дня мы ожидаем международный телефонный разговор. Мы проинформируем вас о нем. Не буду забегать вперед и его анонсировать», – сказал Песков журналистам.

Он также отметил, что во второй половине дня у Путина запланирован ряд двусторонних встреч, которые пройдут в непубличном формате.

10 сентября президент США Дональд Трамп допустил возможность телефонного разговора с Путиным в течение недели или в начале следующей. 11 сентября Песков уточнял, что конкретных договоренностей пока нет, но при необходимости контакт может быть оперативно согласован, поскольку все каналы связи открыты.

