Песков: Путин планирует провести международный телефонный разговор

10 сентября президент США Дональд Трамп допустил возможность телефонного разговора с Путиным в течение недели или в начале следующей. 11 сентября Песков уточнял, что конкретных договоренностей пока нет, но при необходимости контакт может быть оперативно согласован, поскольку все каналы связи открыты.