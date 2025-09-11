Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Идеи управления
Город
Ведомости&
Техуспех
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Песков заявил об отсутствии договоренности по контактам Путина и Трампа

Ведомости

Пока нет конкретных договоренностей о сроке или дате проведения следующего телефонного разговора президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в ходе брифинга.

При этом он отметил, что при необходимости такой разговор может быть оперативно согласован. Все каналы для этого имеются, добавил Песков.

10 сентября Трамп допустил, что у него состоится телефонный разговор с Путиным в ходе текущей недели или в начале следующей. Он добавил, что имеет настрой на урегулирование украинского конфликта

Песков 5 сентября сообщил, что следующий раунд переговоров Путина и Трампа может состояться в ближайшее время. По словам представителя Кремля, новая встреча лидеров может быть организована так же быстро, как переговоры на Аляске.

Последние переговоры российского и американского лидеров прошли 15 августа в городе Анкоридж на Аляске. Встреча лидеров в узком составе состоялась в формате «три на три» и продолжалась 2 часа 45 минут.

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте