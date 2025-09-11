Песков заявил об отсутствии договоренности по контактам Путина и Трампа
Пока нет конкретных договоренностей о сроке или дате проведения следующего телефонного разговора президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в ходе брифинга.
При этом он отметил, что при необходимости такой разговор может быть оперативно согласован. Все каналы для этого имеются, добавил Песков.
10 сентября Трамп допустил, что у него состоится телефонный разговор с Путиным в ходе текущей недели или в начале следующей. Он добавил, что имеет настрой на урегулирование украинского конфликта
Песков 5 сентября сообщил, что следующий раунд переговоров Путина и Трампа может состояться в ближайшее время. По словам представителя Кремля, новая встреча лидеров может быть организована так же быстро, как переговоры на Аляске.
Последние переговоры российского и американского лидеров прошли 15 августа в городе Анкоридж на Аляске. Встреча лидеров в узком составе состоялась в формате «три на три» и продолжалась 2 часа 45 минут.