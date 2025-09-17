Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Идеи управления
Город
Ведомости&
Техуспех
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Путин поздравил Моди с днем рождения

Ведомости

Президент России Владимир Путин поздравил премьер-министра Индии Нарендру Моди с 75-летием. Текст телеграммы главы государства опубликован на сайте Кремля.

Российский лидер подчеркнул, что Моди своей деятельностью во главе правительства «снискал высокое уважение соотечественников и огромный авторитет на мировой арене». По словам Путина, под руководством действующего премьера Индия добилась впечатляющих достижений в социальной, экономической и научно-технической областях. Путин также обратил внимание на личный вклад Моди в укрепление «особо привилегированного стратегического партнерства» с Россией, в развитие двустороннего сотрудничества в различных сферах.

«Дорожу нашими добрыми, товарищескими отношениями», – подчеркнул Путин, отметив настрой на продолжение конструктивного диалога и совместной работы по актуальным вопросам.

1 сентября после заседания саммита ШОС в китайском Тяньцзине у Путина состоялись переговоры с Моди. Премьер-министр признался, что ему всегда приятны встречи с президентом России.

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её