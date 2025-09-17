Путин поздравил Моди с днем рождения
Президент России Владимир Путин поздравил премьер-министра Индии Нарендру Моди с 75-летием. Текст телеграммы главы государства опубликован на сайте Кремля.
Российский лидер подчеркнул, что Моди своей деятельностью во главе правительства «снискал высокое уважение соотечественников и огромный авторитет на мировой арене». По словам Путина, под руководством действующего премьера Индия добилась впечатляющих достижений в социальной, экономической и научно-технической областях. Путин также обратил внимание на личный вклад Моди в укрепление «особо привилегированного стратегического партнерства» с Россией, в развитие двустороннего сотрудничества в различных сферах.
«Дорожу нашими добрыми, товарищескими отношениями», – подчеркнул Путин, отметив настрой на продолжение конструктивного диалога и совместной работы по актуальным вопросам.
1 сентября после заседания саммита ШОС в китайском Тяньцзине у Путина состоялись переговоры с Моди. Премьер-министр признался, что ему всегда приятны встречи с президентом России.