Песков: европейские политики привыкли безосновательно винить Россию во всем
Нет никаких оснований, чтобы обвинять Россию в запуске дронов в направлении европейских государств, однако политики в ЕС склонны это делать, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«В Европе много-много политиков, которые склонны сейчас во всем винить Россию. Делают они это все всегда безосновательно, огульно. Ну и так к этим объявлениям мы и относимся», – прокомментировал представитель Кремля заявления канцлера ФРГ Фридриха Мерца о том, что неопознанные дроны над территорией его страны могут быть связаны с Москвой.
Песков также рассказал о ситуации, когда в европейском городе накануне арестовали «местного авиалюбителя», дрон которого вызвал панику в населенном пункте. «И вот это был неопознанный дрон. <...> Да, и причем в сообщении указывается, что парень никого отношения к России не имеет», – подчеркнул пресс-секретарь российского лидера.
6 октября министр обороны ФРГ Борис Писториус обвинил Путина в якобы организации попадания беспилотника в воздушное пространство Германии. По его мнению, целью таких инцидентов могут быть «провокации, нагнетание страха и разжигание острых дискуссий».