СВР сообщила о планах предателей-россиян атаковать корабль в европейском порту
Спецслужбы Великобритании готовятся к еще одной «гнусной провокации» против России на фоне ее успехов в спецоперации и неудачных попыток Лондона достичь «стратегического поражения» Москвы, сообщило пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) РФ.
«В Лондоне взбешены тем, что многолетние британские усилия добиться "стратегического поражения" России и превратить ее в страну-изгоя терпят крах», – отметили представители российской разведки.
По их данным, несколько россиян, перешедших на сторону ВСУ, должны атаковать один из кораблей ВМС Украины. Затем их обвинят в действиях по «заданию Москвы». Атака может быть осуществлена также в отношении гражданского судна европейского государства.
Кроме того, украинских военнослужащих в Лондоне планируют «снабдить подводным снаряжением китайского производства». Затем оно может выступить в качестве доказательства поддержки Китаем якобы российской агрессии.
30 сентября СВР России сообщила, что украинские власти планируют инсценировать заброс диверсионно-разведывательной группы (ДРГ) на территорию Польши. После «нейтрализации» группы польскими силовиками ее члены дадут признательные показания против России и Белоруссии, по данным спецслужб.