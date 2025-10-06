Газета
Главная / Политика /

СВР сообщила о планах предателей-россиян атаковать корабль в европейском порту

Ведомости

Спецслужбы Великобритании готовятся к еще одной «гнусной провокации» против России на фоне ее успехов в спецоперации и неудачных попыток Лондона достичь «стратегического поражения» Москвы, сообщило пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) РФ.

«В Лондоне взбешены тем, что многолетние британские усилия добиться "стратегического поражения" России и превратить ее в страну-изгоя терпят крах», – отметили представители российской разведки.

По их данным, несколько россиян, перешедших на сторону ВСУ, должны атаковать один из ко­раблей ВМС Украины. Затем их обвинят в действиях по «заданию Москвы». Атака может быть осуществлена также в отношении гражданского судна европейского государства.

Кроме того, украинских военнослужащих в Лондоне планируют «снабдить подводным снаряжением китайского производства». Затем оно может выступить в качестве доказательства поддержки Китаем якобы российской агрессии.

30 сентября СВР России сообщила, что украинские власти планируют инсценировать заброс диверсионно-разведывательной группы (ДРГ) на территорию Польши. После «нейтрализации» группы польскими силовиками ее члены дадут признательные показания против России и Белоруссии, по данным спецслужб.

