СВР заявила о планах Киева инсценировать атаку ДРГ на Польшу
Украинские власти планируют инсценировать заброс диверсионно-разведывательной группы (ДРГ) на территорию Польши. Об этом сообщила Служба внешней разведки России (СВР).
В СВР утверждают, что для участия в постановке привлекут боевиков из воюющих на стороне ВСУ «Легиона «Свобода России» (признан в России террористической организацией и запрещен) и белорусского «Полка им. К. Калиновского». После «нейтрализации» группы польскими силовиками ее члены дадут признательные показания против России и Белоруссии.
По информации разведки, сценарий разработан главным управлением разведки минобороны Украины совместно с польскими спецслужбами. Целью провокации называется попытка втянуть страны НАТО в прямое вооруженное противостояние с Москвой.
В СВР считают, что Киев так рассчитывают побудить страны Европы к максимально жесткому или военному ответу России. «Перед лицом неотвратимого поражения режим Зеленского готов, прикрываясь европейцами, пуститься во все тяжкие, даже ценой разжигания «большой войны», – отмечает СВР.
В ночь на 10 сентября Польша зафиксировала в своем воздушном пространстве 19 БПЛА. По словам польского премьера Дональда Туска, речь идет о «провокации» с якобы участием российских беспилотников, некоторые из которых летели со стороны Белоруссии. На это Минобороны России заявляло, что целей поражения на территории Польши не планировалось, а дальность применявшихся дронов не превышала 700 км. Позже в МИД Польши признали украинское происхождение некоторых БПЛА, сбитых ночью 10 сентября.
Затем Москву также обвинили в нарушении воздушного пространства Эстонии, Дании, Норвегии. В НАТО заявили, что альянс готов сбивать российские дроны и самолеты при их попадании в воздушное пространство стран – членов альянса. При этом Россия отвергает обвинения в подобных нарушениях и считает их бездоказательными.