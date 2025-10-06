Медведев: европейцы должны прочувствовать опасность войны
Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев на фоне обвинений в отношении Москвы в якобы запуске дронов на территории стран ЕС призвал эти государства прочувствовать опасность войны .
«На самом деле причинами этой паники вокруг "русских дронов" может быть любая из приведенных причин или их совокупность. Главное не это. Главное, чтобы недалекие европейцы прочувствовали на своей шкуре, что такое опасность войны», – написал он в Telegram-канале.
Он выразил мнение, что тогда в Европе раскритикуют деятельность таких лидеров, как канцлер ФРГ Фридрих Мерц и президент Франции Эммануэль Макрон, которые зарабатывают деньги и «политические очки» на этих конфликтах.
В публикации Медведев также прокомментировал пять версий появления дронов в воздушном пространстве Европы. По его мнению, беспилотники могут быть «провокацией бандеровцев», которые своей целью поставили улучшение поставок оружия и усиление боевых действий. Версию о пророссийских «агентах» он назвал теоретически возможной, но сомнительной.
2 октября президент РФ Владимир Путин с иронией ответил, что «больше не будет» посылать столько дронов в Данию или на другие территории. Затем глава государства сказал уже серьезно, что там нет целей для Вооруженных сил РФ, поэтому России нет смысла посылать дроны в страны НАТО.