Патрушев: в 2025 году урожайность зерновых выросла на 10%

Он подчеркнул, что к 2030 г. в соответствии с указом президента стоит задача нарастить урожайность. Патрушев рассказал, что уже реализуются технологии по сбору двух урожаев с одного поля. Кроме того, внедряются способы эффективно отвечать на погодные вызовы, в том числе при помощи самолетов для искусственного увеличения осадков.