Патрушев: в 2025 году урожайность зерновых выросла на 10%
Урожайность зерновых в России выросла на 10% в сравнении с прошлым годом, рассказал вице-премьер РФ Дмитрий Патрушев президенту РФ Владимиру Путину.
«Исходя из этого, мы можем себе позволить сделать прогноз – 135 млн т по зерновым. Пшеницы, это наша основная культура, ожидается порядка 88 млн т», – сказал он.
Он подчеркнул, что к 2030 г. в соответствии с указом президента стоит задача нарастить урожайность. Патрушев рассказал, что уже реализуются технологии по сбору двух урожаев с одного поля. Кроме того, внедряются способы эффективно отвечать на погодные вызовы, в том числе при помощи самолетов для искусственного увеличения осадков.
По словам вице-премьера, объемы в мясном направлении в конце года должны достичь 17 млн т – чуть выше, чем в 2024 г. Производство молока превысит 34 млн т. Патрушев подчеркнул, что внутренний рынок полноценно обеспечен продукцией.
26 сентября «Коммерсантъ» со ссылкой на аналитиков «Совэкона» сообщал, что экспорт пшеницы с июля по сентябрь 2025 г. сократился на 28,8% по сравнению с показателем аналогичного периода 2024 г. и составит 10,9 млн т. Это самое низкое значение с сезона 2022-2023 гг.