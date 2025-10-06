Газета
Политика

Путин присвоил гвардейское наименование 6-й армии



Президент РФ Владимир Путин присвоил почетные наименования 6-й общевойсковой армии и 20-му зенитному ракетному полку. Указы размещены на сайте официального опубликования правовых актов.

Почетные наименования были присвоены за «массовый героизм и отвагу, стойкость и мужество, проявленные личным составом армии и полка в боевых действиях по защите Отечества и государственных интересов в условиях вооруженных конфликтов».

Так, 6-я общевойсковой армии присваивается почетное наименование «гвардейская». С момента подписания указа армия называется 6-я гвардейская общевойсковая армия. В свою очередь 20-й зенитный ракетный полк получил наименование «Херсонский» – 20-й зенитный ракетный Херсонский полк.

27 августа Путин поздравил командование и личный состав 30-й артиллерийской бригады и 6-го инженерно-саперного полка с присвоением почетного наименования «гвардейские».

