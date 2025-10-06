Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Идеи управления
Город
Ведомости&
Техуспех
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Грету Тунберг депортировали из Израиля

Ведомости

Шведскую экоактивистку Грету Тунберг, задержанную на флотилии с гуманитарной помощью «Сумуд», и еще 170 активистов депортировали из Израиля в Грецию и Словакию. Об этом сообщили в израильском МИДе.

«Депортированные являются гражданами Греции, Италии, Франции, Ирландии, Швеции, Польши, Германии, Болгарии, Литвы, Австрии, Люксембурга, Финляндии, Дании, Словакии, Швейцарии, Норвегии, Великобритании, Сербии и США», – указано в публикации ведомства.

Кроме того, представители министерства опровергли применение насилия к задержанным. В заявлении указана единственная такая ситуация, когда «провокатор "Хамас-Сумуд" укусил женщину-медика».

Газета New York Post писала, что Тунберг депортируют из Израиля в Грецию 6 октября. Рейс должен быть оплачен правительством Греции.

2 октября МИД Израиля сообщил о перехвате всех судов «Флотилии стойкости». 4 октября внешнеполитическое ведомство страны проинформировало, что в Турцию депортировали 137 участников флотилии «Сумуд». По данным израильской стороны, их истинной целью была «провокация на службе "Хамаса", а не гуманитарная помощь».

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь