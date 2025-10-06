Грету Тунберг депортировали из Израиля
Шведскую экоактивистку Грету Тунберг, задержанную на флотилии с гуманитарной помощью «Сумуд», и еще 170 активистов депортировали из Израиля в Грецию и Словакию. Об этом сообщили в израильском МИДе.
«Депортированные являются гражданами Греции, Италии, Франции, Ирландии, Швеции, Польши, Германии, Болгарии, Литвы, Австрии, Люксембурга, Финляндии, Дании, Словакии, Швейцарии, Норвегии, Великобритании, Сербии и США», – указано в публикации ведомства.
Кроме того, представители министерства опровергли применение насилия к задержанным. В заявлении указана единственная такая ситуация, когда «провокатор "Хамас-Сумуд" укусил женщину-медика».
Газета New York Post писала, что Тунберг депортируют из Израиля в Грецию 6 октября. Рейс должен быть оплачен правительством Греции.
2 октября МИД Израиля сообщил о перехвате всех судов «Флотилии стойкости». 4 октября внешнеполитическое ведомство страны проинформировало, что в Турцию депортировали 137 участников флотилии «Сумуд». По данным израильской стороны, их истинной целью была «провокация на службе "Хамаса", а не гуманитарная помощь».