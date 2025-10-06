Газета
Главная / Политика /

Semafor: США хотят заключить сделку по передаче Украиной технологий дронов

Ведомости

США намерены заключить с Украиной соглашение, в рамках которого Киев передаст Вашингтону технологии в сфере беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщает портал Semafor.

«США готовят оружейную сделку с Украиной, согласно которой Киев будет поставлять военные технологии Вашингтону», – говорится в материале.

По данным издания, предметом соглашения станут украинские технологии дронов. Украинские чиновники уже находятся в Вашингтоне, где обсуждают возможность обмена опыта на продажу оружия на крупные суммы.

3 октября британская The Telegraph сообщала, что правительственный шатдаун в США может привести к задержке поставок оружия Киеву. По информации газеты, украинская делегация прибыла в Вашингтон для переговоров с представителями Белого дома по проектам в сфере беспилотников, однако из-за шатдауна встречи были отменены, а часть федеральных служащих отправлена домой.

