Semafor: США хотят заключить сделку по передаче Украиной технологий дронов
США намерены заключить с Украиной соглашение, в рамках которого Киев передаст Вашингтону технологии в сфере беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщает портал Semafor.
«США готовят оружейную сделку с Украиной, согласно которой Киев будет поставлять военные технологии Вашингтону», – говорится в материале.
По данным издания, предметом соглашения станут украинские технологии дронов. Украинские чиновники уже находятся в Вашингтоне, где обсуждают возможность обмена опыта на продажу оружия на крупные суммы.
3 октября британская The Telegraph сообщала, что правительственный шатдаун в США может привести к задержке поставок оружия Киеву. По информации газеты, украинская делегация прибыла в Вашингтон для переговоров с представителями Белого дома по проектам в сфере беспилотников, однако из-за шатдауна встречи были отменены, а часть федеральных служащих отправлена домой.