Semafor: США хотят заключить сделку по передаче Украиной технологий дронов

3 октября британская The Telegraph сообщала, что правительственный шатдаун в США может привести к задержке поставок оружия Киеву. По информации газеты, украинская делегация прибыла в Вашингтон для переговоров с представителями Белого дома по проектам в сфере беспилотников, однако из-за шатдауна встречи были отменены, а часть федеральных служащих отправлена домой.