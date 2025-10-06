Газета
Главная / Политика /

Орбан: вопрос о введении евро в Венгрии не стоит в повестке дня из-за распада ЕС

Ведомости

Венгрия не рассматривает введение в оборот евро на своей территории, поскольку Евросоюз находится «в процессе распада». Об этом EconomX заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан.  

«Этого вопроса точно не будет в моей повестке дня», – сказал он.

Относительно заявления о «распаде» ЕС, Орбан заявил, что, если не произойдет радикальных изменений, этот процесс продолжится. Он добавил, что он не хотел бы, чтобы Венгрия была связана с Евросоюзом теснее, чем сейчас.

Премьер-министр Венгрии также заявил, что страна не намерена вводить евро, поскольку, по его словам, с момента вступления в должность президента США Дональда Трампа в экономику Венгрии поступили американские инвестиции на сумму 150 млрд форинтов (более $451 млн).

2 октября Орбан заявил, что страны ЕС пытаются развязать конфликт из-за Украины, об этом свидетельствуют их предложения на саммите в Копенгагене. «На столе лежат откровенно провоенные предложения. Они хотят передать Украине фонды ЕС. Они пытаются ускорить вступление Украины, используя всевозможные юридические ухищрения. Они хотят финансировать поставки оружия», – написал он в соцсети X.

