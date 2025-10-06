Захарова заявила о некомпетентности Польши в качестве страны-хозяйки форума ОБСЕ
После того, как Польша аннулировала визы представителей Российского общественного института избирательного права (РОИИП), Варшава «окончательно расписалась в своей абсолютной некомпетентности в качестве «страны-хозяйки» форумов ОБСЕ». Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем официальном комментарии.
По словам дипломата, в последние годы Россия и ряд других государств-участников ОБСЕ были вынуждены бойкотировать данное мероприятие. Причинами она обозначила русофобию властей Варшавы, а также неспособность принимающей стороны обеспечить безопасность делегаций.
В связи с этим российская сторона вновь поднимает вопрос о необходимости переноса штаб-квартиры ОБСЕ по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) в другую страну, добавила Захарова.
По ее мнению, страна аннулировала визы представителей РОИИП, «руководствуясь корыстными политическими мотивами и стремясь «заткнуть рты» россиянам».
«Перефразируя известный афоризм польского писателя-сатирика Станислава Ежи Леца, хочется сказать – когда мы думали, что Польша уже достигла дна, снизу снова постучали», – заключила Захарова.
5 октября в РОИИП заявили, что действия официальных властей Польши по аннулированию виз представителей организации направлены на разрушение конструктивного многостороннего диалога. По мнению института, действия польских властей также нацелены на воспрепятствование участию представителей гражданского общества в работе конференции и на подрыв авторитета крупнейшей региональной организации.
В РОИИП напомнили, что консульский отдел посольства Польши в России аннулировал ранее выданные представителям института визы в последний рабочий день перед вылетом на конференцию. При этом в письме об аннулировании виз не были указаны мотивы и основания для такого решения.