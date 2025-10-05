РОИИП раскритиковал аннулирование виз участников конференции ОБСЕ в Варшаве
Действия официальных властей Польши по аннулированию виз представителей Российского общественного института избирательного права (РОИИП), зарегистрировавшихся для участия в конференции по человеческому измерению ОБСЕ, направлены на разрушение конструктивного многостороннего диалога. Об этом говорится в заявлении РОИИП.
По мнению института, действия польских властей также нацелены на воспрепятствование участию представителей гражданского общества в работе конференции и на подрыв авторитета крупнейшей региональной организации.
В РОИИП напомнили, что консульский отдел посольства Польши в России аннулировал ранее выданные представителям института визы в последний рабочий день перед вылетом на конференцию. При этом в письме об аннулировании виз не были указаны мотивы и основания для такого решения. Ранее эти визы были получены на основании приглашения от организаторов конференции ОБСЕ, и вопросов к представленным документам при выдаче виз не возникало. Вместе с тем официальное решение об аннулировании визы предложено получить уже после планируемой даты вылета, в день открытия конференции. Такой подход исключает даже теоретическую возможность обжалования данного решения и участия в мероприятии, отметили в РОИИП.
Институт направил письмо с описанием ситуации и требованием принять меры председателю постоянного совета ОБСЕ и директору БДИПЧ ОБСЕ.
26 сентября президент России Владимир Путин на встрече с председателем Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Эллой Памфиловой пообещал обсудить с МИДом и депутатами обеих палат парламента вопрос участия России в БДИПЧ ОБСЕ. Памфилова отмечала, что организация уже не защищает права россиян и полностью себя дискредитировала.
В ходе выступления на пленарном заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай» в Сочи 2 октября Путин заявил, что ОБСЕ превратилась в площадку обсуждения прав человека на постсоветском пространстве.