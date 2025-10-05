РОИИП раскритиковал аннулирование виз участников конференции ОБСЕ в Варшаве

В РОИИП напомнили, что консульский отдел посольства Польши в России аннулировал ранее выданные представителям института визы в последний рабочий день перед вылетом на конференцию. При этом в письме об аннулировании виз не были указаны мотивы и основания для такого решения. Ранее эти визы были получены на основании приглашения от организаторов конференции ОБСЕ, и вопросов к представленным документам при выдаче виз не возникало. Вместе с тем официальное решение об аннулировании визы предложено получить уже после планируемой даты вылета, в день открытия конференции. Такой подход исключает даже теоретическую возможность обжалования данного решения и участия в мероприятии, отметили в РОИИП.