Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Идеи управления
Город
Ведомости&
Техуспех
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Россия предложила Мозамбику взаимно отменить визы

Ведомости

Российская сторона предложила Мозамбику подписать двустороннее соглашение о введении безвизового режима. Об этом «РИА Новости» сообщили в российском посольстве страны.

По данным агентства, сейчас документ находится на этапе рассмотрения мозамбикской стороной. Собеседники «РИА Новости» добавили, что после согласования текста документа состоится его официальное подписание.

Кроме того, в посольстве ожидают, что, после того как безвизовый режим вступит в силу, возрастет приток в Мозамбик российских граждан.

В 2023 г. совет министров Мозамбика отменил визы для граждан из 28 стран, в том числе из России. Уточнялось, что россияне получили возможность находиться на территории Мозамбика до 30 дней без визы. Этот срок может быть продлен еще на 60 дней. Для въезда в страну необходимо зарегистрироваться на платформе не менее чем за 48 часов до прилета и оплатить сбор в размере 650 мозамбикских метикалов (около 777 руб.).

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь