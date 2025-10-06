Россия предложила Мозамбику взаимно отменить визы
Российская сторона предложила Мозамбику подписать двустороннее соглашение о введении безвизового режима. Об этом «РИА Новости» сообщили в российском посольстве страны.
По данным агентства, сейчас документ находится на этапе рассмотрения мозамбикской стороной. Собеседники «РИА Новости» добавили, что после согласования текста документа состоится его официальное подписание.
Кроме того, в посольстве ожидают, что, после того как безвизовый режим вступит в силу, возрастет приток в Мозамбик российских граждан.
В 2023 г. совет министров Мозамбика отменил визы для граждан из 28 стран, в том числе из России. Уточнялось, что россияне получили возможность находиться на территории Мозамбика до 30 дней без визы. Этот срок может быть продлен еще на 60 дней. Для въезда в страну необходимо зарегистрироваться на платформе не менее чем за 48 часов до прилета и оплатить сбор в размере 650 мозамбикских метикалов (около 777 руб.).