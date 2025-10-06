Россия предложила Мозамбику взаимно отменить визы

В 2023 г. совет министров Мозамбика отменил визы для граждан из 28 стран, в том числе из России. Уточнялось, что россияне получили возможность находиться на территории Мозамбика до 30 дней без визы. Этот срок может быть продлен еще на 60 дней. Для въезда в страну необходимо зарегистрироваться на платформе не менее чем за 48 часов до прилета и оплатить сбор в размере 650 мозамбикских метикалов (около 777 руб.).