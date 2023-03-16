Мозамбик ввел безвизовый режим для россиян
Совет министров Мозамбика отменил визы для граждан из 28 стран, в том числе из России. Об этом сообщается на сайте министерства экономики и финансов республики.
«Совет министров сегодня утвердил постановление, которое освобождает ряд стран от необходимости получения виз для туризма и бизнеса при въезде в страну», – сказано в заявлении.
Уточняется, что теперь у россиян будет возможность находиться на территории Мозамбика до 30 дней без визы. Этот срок может быть продлен еще на 60 дней. Для въезда в страну необходимо зарегистрироваться на платформе не менее чем за 48 часов до прилета и оплатить сбор в размере 650 мозамбикских метикалов (около 777 руб.).
Помимо России в список безвизовых стран также попали несколько стран ЕС, США, Китай, Япония, Саудовская Аравия, ОАЭ, Индонезия, Израиль и др.
В начале марта МИД России сообщили, что Москва намерена заключить соглашения о безвизовых поездках с 11 странами, в их числе Саудовская Аравия, Бахрейн, Замбия и страны Карибского бассейна.
В феврале кабмин утвердил список из 19 стран, граждане которых получают право оформить туристическую визу в Россию сроком до 6 месяцев на основании брони отеля. Согласно распоряжению, в перечень таких стран вошли Бахрейн, Бруней, Индия, Индонезия, Иран, Камбоджа, Китай, Корейская Народно-Демократическая Республика, Кувейт, Лаос, Малайзия, Мексика, Мьянма, Оман, Саудовская Аравия, Сербия, Таиланд, Турция и Филиппины.