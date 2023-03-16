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Общество

Мозамбик ввел безвизовый режим для россиян

Ведомости

Совет министров Мозамбика отменил визы для граждан из 28 стран, в том числе из России. Об этом сообщается на сайте министерства экономики и финансов республики.

«Совет министров сегодня утвердил постановление, которое освобождает ряд стран от необходимости получения виз для туризма и бизнеса при въезде в страну», – сказано в заявлении. 

Уточняется, что теперь у россиян будет возможность находиться на территории Мозамбика до 30 дней без визы. Этот срок может быть продлен еще на 60 дней. Для въезда в страну необходимо зарегистрироваться на платформе не менее чем за 48 часов до прилета и оплатить сбор в размере 650 мозамбикских метикалов (около 777 руб.). 

Помимо России в список безвизовых стран также попали несколько стран ЕС, США, Китай, Япония, Саудовская Аравия, ОАЭ, Индонезия, Израиль и др.

В начале марта МИД России сообщили, что Москва намерена заключить соглашения о безвизовых поездках с 11 странами, в их числе Саудовская Аравия, Бахрейн, Замбия и страны Карибского бассейна. 

В феврале кабмин утвердил список из 19 стран, граждане которых получают право оформить туристическую визу в Россию сроком до 6 месяцев на основании брони отеля. Согласно распоряжению, в перечень таких стран вошли Бахрейн, Бруней, Индия, Индонезия, Иран, Камбоджа, Китай, Корейская Народно-Демократическая Республика, Кувейт, Лаос, Малайзия, Мексика, Мьянма, Оман, Саудовская Аравия, Сербия, Таиланд, Турция и Филиппины.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных