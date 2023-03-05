МИД назвал 11 стран, которые могут стать безвизовыми для россиян
Россия намерена заключить соглашения о безвизовых поездках с 11 странами, в их числе Саудовская Аравия, Замбия и страны Карибского бассейна, сообщает ТАСС со ссылкой на статс-секретаря – заместителя министра иностранных дел РФ Евгения Иванова.
По его словам, проекты межправительственных соглашений о безвизовых поездках граждан находятся на различных стадиях проработки. Безвизовыми для россиян могут стать 11 государств: Бахрейн, Оман, Саудовская Аравия, Багамы, Барбадос, Гаити, Замбия, Кувейт, Малайзия, Мексика, Тринидад и Тобаго.
«При этом следует понимать, что процесс согласования такого рода международных договоров – это "улица с двусторонним движением", и темпы выхода на подписание в равной степени зависят как от нас, так и от наших партнеров», – сказал замглавы МИД.
О том, что Россия намерена ввести безвизовый режим с 11 странами, в середине февраля сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров. Он говорил, что отдельно намечены договоренности еще с шестью государствами, в числе которых Индия и Индонезия, но ним будут «облегченные условия, совсем простые».
Лавров также отметил, что МИД работает и над снятием ограничений на выдачу электронных виз в около 70 стран, за исключением недружественных. Он пояснил, что электронные визы были одобрены еще три года назад, однако «вмешался ковид». При этом министр подчеркнул, что на объемы въездного туризма влияет не доступность виз, а решение западных стран прекратить прямое авиасообщение с Россией, из-за чего добираться приходится с пересадками, на что не каждый турист готов пойти.
Ранее в декабре замглавы МИДа Михаил Богданов сообщил, что Россия занимается проработкой вопроса, который позволит установить безвизовый режим практически со всеми странами Персидского залива, в том числе с Саудовской Аравией и Бахрейном.
В феврале кабмин утвердил список из 19 стран, граждане которых получают право оформить туристическую визу в России сроком до 6 месяцев на основании брони отеля. Согласно распоряжению, в перечень таких стран вошли Бахрейн, Бруней, Индия, Индонезия, Иран, Камбоджа, Китай, Корейская Народно-Демократическая Республика, Кувейт, Лаос, Малайзия, Мексика, Мьянма, Оман, Саудовская Аравия, Сербия, Таиланд, Турция и Филиппины.
По данным Ассоциации туроператоров России (АТОР), в 2022 г. Россию посетили около 200 100 иностранных туристов, что на 30,2% меньше показателей 2021 г., когда было зафиксировано 288 300 поездок.