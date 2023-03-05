МИД назвал 11 стран, которые могут стать безвизовыми для россиян

Лавров также отметил, что МИД работает и над снятием ограничений на выдачу электронных виз в около 70 стран, за исключением недружественных. Он пояснил, что электронные визы были одобрены еще три года назад, однако «вмешался ковид». При этом министр подчеркнул, что на объемы въездного туризма влияет не доступность виз, а решение западных стран прекратить прямое авиасообщение с Россией, из-за чего добираться приходится с пересадками, на что не каждый турист готов пойти.