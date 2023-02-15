Лавров: Россия намерена ввести безвизовый режим с 11 странами

Лавров также отметил, что МИД работает и над снятием ограничений на выдачу электронных виз в около 70 стран, за исключением недружественных. Он пояснил, что электронные визы были одобрены еще три года назад, однако «вмешался ковид». Правительству поручено до 1 июня доложить о возможности начала исполнять принятые раньше решения о выдаче электронных виз, добавил Лавров.