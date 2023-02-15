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Лавров: Россия намерена ввести безвизовый режим с 11 странами

Ведомости

Россия запланировала согласовать введение безвизового режима с 11 странами, включая Индию, сообщил министр иностранных дел Сергей Лавров в среду на правительственном часе в Госдуме.

«Мы над облегчением визового режима работаем. Сейчас где-то с одиннадцатью странами уже запланировано подписать полностью безвизовые поездки, еще с шестью, если я не ошибаюсь, включая Индию, Индонезию, – облегченные условия, совсем простые», – рассказал он.

Лавров также отметил, что МИД работает и над снятием ограничений на выдачу электронных виз в около 70 стран, за исключением недружественных. Он пояснил, что электронные визы были одобрены еще три года назад, однако «вмешался ковид». Правительству поручено до 1 июня доложить о возможности начала исполнять принятые раньше решения о выдаче электронных виз, добавил Лавров.

При этом министр подчеркнул, что на объемы въездного туризма влияет не доступность виз, а решение западных стран прекратить прямое авиасообщение с Россией, из-за чего добираться приходится с пересадками, на что не каждый турист готов пойти.

Ранее в декабре замглавы МИДа Михаил Богданов сообщил, что Россия занимается проработкой вопроса, который позволит установить безвизовый режим практически со всеми странами Персидского залива, в том числе с Саудовской Аравией и Бахрейном.

По данным Ассоциации туроператоров России (АТОР), в 2022 г. Россию посетили около 200 100 иностранных туристов, что на 30,2% меньше показателей 2021 г., когда было зафиксировано 288 300 поездок.

Ранее по теме: В МИДе рассказали о возможных сроках введения упрощенного въезда для иностранцев

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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