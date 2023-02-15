Лавров: Россия намерена ввести безвизовый режим с 11 странами
Россия запланировала согласовать введение безвизового режима с 11 странами, включая Индию, сообщил министр иностранных дел Сергей Лавров в среду на правительственном часе в Госдуме.
«Мы над облегчением визового режима работаем. Сейчас где-то с одиннадцатью странами уже запланировано подписать полностью безвизовые поездки, еще с шестью, если я не ошибаюсь, включая Индию, Индонезию, – облегченные условия, совсем простые», – рассказал он.
Лавров также отметил, что МИД работает и над снятием ограничений на выдачу электронных виз в около 70 стран, за исключением недружественных. Он пояснил, что электронные визы были одобрены еще три года назад, однако «вмешался ковид». Правительству поручено до 1 июня доложить о возможности начала исполнять принятые раньше решения о выдаче электронных виз, добавил Лавров.
При этом министр подчеркнул, что на объемы въездного туризма влияет не доступность виз, а решение западных стран прекратить прямое авиасообщение с Россией, из-за чего добираться приходится с пересадками, на что не каждый турист готов пойти.
Ранее в декабре замглавы МИДа Михаил Богданов сообщил, что Россия занимается проработкой вопроса, который позволит установить безвизовый режим практически со всеми странами Персидского залива, в том числе с Саудовской Аравией и Бахрейном.
По данным Ассоциации туроператоров России (АТОР), в 2022 г. Россию посетили около 200 100 иностранных туристов, что на 30,2% меньше показателей 2021 г., когда было зафиксировано 288 300 поездок.