Россия работает над введением безвизового режима со странами Персидского залива

В 2017 г. порядок выдачи виз россиянам был упрощен и в Катаре. С того момента граждане России смогут получить визу по прибытии, она позволит находиться в стране 30 дней. При этом визы могут продлеваться на месяц. Соглашение об отмене виз было подписано в 2019 г., благодаря которому россияне смогут находиться на территории страны в течение 90 дней.