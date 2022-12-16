Россия работает над введением безвизового режима со странами Персидского залива
Россия сейчас занимается проработкой вопроса, который позволит установить безвизовый режим практически со всеми странами Персидского залива, в том числе с Саудовской Аравией и Бахрейном. Об этом в разговоре с «РИА Новости» сообщил замглавы МИДа Михаил Богданов.
«Почти со всеми странами Персидского залива прорабатывается безвиз — Бахрейн, Саудовская Аравия. У нас отношения развиваются очень хорошо, и бизнес-делегации ездят. Думаю, сработаемся», — сказал он.
В настоящее время соглашение о безвизовом режиме у России есть с Объединенными Арабскими Эмиратами. Этот договор был заключен в 2018 г. С 1 февраля 2017 г. ОАЭ значительно упростили порядок выдачи 30-дневных виз россиянам, введя де-факто безвизовый режим. Сейчас граждане России получают эмиратскую въездную визу прямо на границе и бесплатно. До этого виза стоила порядка $100 и оформлялась минимум неделю.
В 2017 г. порядок выдачи виз россиянам был упрощен и в Катаре. С того момента граждане России смогут получить визу по прибытии, она позволит находиться в стране 30 дней. При этом визы могут продлеваться на месяц. Соглашение об отмене виз было подписано в 2019 г., благодаря которому россияне смогут находиться на территории страны в течение 90 дней.