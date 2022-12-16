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Россия работает над введением безвизового режима со странами Персидского залива

Ведомости

Россия сейчас занимается проработкой вопроса, который позволит установить безвизовый режим практически со всеми странами Персидского залива, в том числе с Саудовской Аравией и Бахрейном. Об этом в разговоре с «РИА Новости» сообщил замглавы МИДа Михаил Богданов.

«Почти со всеми странами Персидского залива прорабатывается безвиз — Бахрейн, Саудовская Аравия. У нас отношения развиваются очень хорошо, и бизнес-делегации ездят. Думаю, сработаемся», — сказал он.

В настоящее время соглашение о безвизовом режиме у России есть с Объединенными Арабскими Эмиратами. Этот договор был заключен в 2018 г. С 1 февраля 2017 г. ОАЭ значительно упростили порядок выдачи 30-дневных виз россиянам, введя де-факто безвизовый режим. Сейчас граждане России получают эмиратскую въездную визу прямо на границе и бесплатно. До этого виза стоила порядка $100 и оформлялась минимум неделю.

В 2017 г. порядок выдачи виз россиянам был упрощен и в Катаре. С того момента граждане России смогут получить визу по прибытии, она позволит находиться в стране 30 дней. При этом визы могут продлеваться на месяц. Соглашение об отмене виз было подписано в 2019 г., благодаря которому россияне смогут находиться на территории страны в течение 90 дней.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных