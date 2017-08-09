Катар упростил визовый режим для туристов из России

Катар упростил визовый режим для туристов из 80 стран, в том числе и из России. Об этом говорится в сообщении официального турпортала страны Visit Qatar на Facebook.

Россияне, белорусы и украинцы, а также граждане еще 45 стран смогут получить визу по прибытии в Катар, она позволит находится в стране 30 дней. При этом визы могут продлеваться на месяц.

Туристы из 33 стран, среди которых Австрия, Бельгия, Франция, Германия, Португалия, Испания и Швейцария, также смогут получить визу непосредственно по прибытии в Катар, она даст право находиться в стране в течение 90 дней и будет действовать 180 дней.

На пресс-конференции в Дохе представитель министерства по туризму Катара Хассан Аль-Ибрагим в среду заявил, что «схема послабления правил выдачи виз сделает Катар самой открытой для туристов страной в регионе».

Упрощение визового режима произошло на фоне дипломатического кризиса вокруг Катара. В начале июня Саудовская Аравия, ОАЭ, Бахрейн, Египет и ряд других стран разорвали дипотношения со страной, обвинив ее в поддержке терроризма и вмешательстве в их внутренние дела.