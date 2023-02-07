АТОР: турпоток в Россию сократился на 30%
В 2022 г. Россию посетили около 200 100 иностранных туристов, что на 30,2% меньше показателей 2021 г., когда было зафиксировано 288 300 поездок, сообщила Ассоциация туроператоров России (АТОР).
«По свежим данным Пограничной службы ФСБ РФ, в 2022 г. с туристическими целями Россию посетили 200 100 иностранцев. Это почти на 4,9 млн, или в 25,5 раза, меньше, чем в допандемийном 2019 г. Въездной турпоток в Россию по итогам прошлого года оказался меньше, чем даже в «ковидные» 2020 и 2021 гг.», – рассказали там.
Наибольшее число туристов зафиксировано из Германии, однако, как подчеркивает АТОР, по данным самих туроператоров, туристических групп из ФРГ и вообще Европы практически не было. Значительная часть жителей Германии, указавших в качестве цели визита туризм, вероятно посещали РФ с деловыми или личными целями. Всего же общее число «туристических» поездок из ФРГ в 2022 г. составило 25 400, в 2019 г. таких визитов было более полумиллиона.
В пятерку стран-лидеров по турпотоку в РФ также вошли Турция (22 600 поездок), Иран (14 600), Казахстан (13 300) и Куба (11 300). Общее же число визитов иностранцев в Россию с любыми целями выросло в сравнении с пандемийными 2020 (9,7 млн) и 2021 (12,1 млн) годами и составило 13,1 млн поездок. В 2019 г. таких визитов было в 2,5 раза больше.
Ранее в январе на совещании президента Владимира Путина с членами правительства рассматривались вопросы развития внутреннего туризма. Глава Минэкономразвития Максим Решетников, в частности, предложил обнулить НДС для туроператоров по внутреннему и въездному туризму, чтобы синхронизировать эту меру поддержки с льготой для гостиниц. Эту меру предлагается оформить «задним числом» – с 1 января 2023 г. по июль 2027 г.
По предварительным данным Росстата, число туристических поездок с размещением в гостиницах в 2022 г. году по сравнению с 2021-м выросло на 8% и составило порядка 62 млн человек, сообщил Решетников.