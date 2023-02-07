АТОР: турпоток в Россию сократился на 30%

«По свежим данным Пограничной службы ФСБ РФ, в 2022 г. с туристическими целями Россию посетили 200 100 иностранцев. Это почти на 4,9 млн, или в 25,5 раза, меньше, чем в допандемийном 2019 г. Въездной турпоток в Россию по итогам прошлого года оказался меньше, чем даже в «ковидные» 2020 и 2021 гг.», – рассказали там.