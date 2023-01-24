Минфин согласовал обнуление НДС для туроператоров с начала этого года

В отрасли говорили о налоговом диспаритете для туроператоров и гостиниц с лета прошлого года, сразу после вступления в силу закона. Обнуление НДС для гостиниц приведет к росту фискальной нагрузки для туроператоров и вынудит их поднять цены для потребителей, говорилось в обращении «Опоры России» в адрес министра финансов Антона Силуанова. Из-за льготы для отельеров туроператоры не смогут принять к вычету входящий НДС от гостиниц, в результате чего будут нести бремя уплаты налога, по сути, «в одиночку», отмечалось в письме. «Ведомости» писали об этом 30 июня.