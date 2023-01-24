Минфин согласовал обнуление НДС для туроператоров с начала этого года

Минфин согласовал обнуление НДС для туроператоров с начала этого годаПредложение поступило от Минэкономразвития в ответ на многочисленные просьбы отрасли
Минэк предложил обнулить НДС для туроператоров по внутреннему и въездному туризму, чтобы синхронизировать эту меру поддержки с льготой для гостиниц. С такой просьбой выступил глава Минэкономразвития Максим Решетников в ходе совещания президента с членами правительства. Обнуление НДС предлагается оформить «задним числом» – с 1 января 2023 г. по июль 2027 г.
В июле 2022 г. был подписан закон об обнулении НДС для гостиниц, что оказалось «веховым» решением и повысило инвестиции в отрасль, отметил Решетников. Кроме того, был обнулен НДС для многих железнодорожных и авиаперевозок. «В результате туроператоры, которые оптом приобретают места в гостиницах и заказывают перевозки, сами по себе НДС платят. Получается, у них входящий НДС нулевой, а исходящий они должны платить 20% со всей суммы, и НДС играет роль оборотного налога», – отметил министр экономического развития.
По словам Решетникова, системные операторы начали проигрывать конкуренцию либо небольшим компаниям на упрощенной налоговой системе, либо платформам, которые работают по другим схемам. «Нам туроператоры для развития туристической отрасли крайне необходимы, потому что они и раскатывают новые маршруты, и гарантируют комплексный продукт. Это системообразующие организации в отрасли», – подчеркнул глава Минэкономразвития.
«Как Минфин относится к этому предложению по НДС? Надо иметь в виду, что, конечно, туроператоры не могут предъявить НДС к вычету, это ставит их в очень сложное положение», – прокомментировал предложение президент России Владимир Путин.
Министр финансов Антон Силуанов заверил, что Минфин инициативу согласовал: «Несмотря на сокращение доходной базы, она незначительная – порядка 3-4 млрд [руб. в год], это справедливое предложение, которое позволит простимулировать туристический бизнес».
В отрасли говорили о налоговом диспаритете для туроператоров и гостиниц с лета прошлого года, сразу после вступления в силу закона. Обнуление НДС для гостиниц приведет к росту фискальной нагрузки для туроператоров и вынудит их поднять цены для потребителей, говорилось в обращении «Опоры России» в адрес министра финансов Антона Силуанова. Из-за льготы для отельеров туроператоры не смогут принять к вычету входящий НДС от гостиниц, в результате чего будут нести бремя уплаты налога, по сути, «в одиночку», отмечалось в письме. «Ведомости» писали об этом 30 июня.
Руководитель упраздненного Ростуризма Зарина Догузова также поднимала эту тему в прошлом году. При этом Минфин тогда отмечал, что обнуление ставки НДС для туроператоров не рассматривается. После упразднения ведомства регулирование сферы туризма перешло в Минэкономразвития, куратором этой отрасли стал замминистра Дмитрий Вахруков.
В начале ноября президент поручил правительству рассмотреть вопрос об обнулении НДС для туроператоров до 1 декабря.
Обнуление НДС для гостиниц обойдется бюджету более чем в 400 млрд руб. за 2022–2027 гг., следует из Основных направлений бюджетной и налоговой политики Минфина. Помимо этого сейчас действует пониженная ставка НДС в 10% для внутренних рейсов через аэропорты Московского авиаузла и нулевая ставка – для перевозок вне этой территории.
Закон, освобождающий гостиничный бизнес от НДС по основному виду деятельности – для размещения гостей в номерах, действует с 1 июля 2022 г. Ставка будет нулевой в течение пяти лет на предоставление мест для временного проживания в гостиницах и других средствах размещения. Кроме того, льгота действует на услуги по предоставлению в аренду объектов туриндустрии, построенных после 1 января 2022 г.
Это общая победа, которая положительно скажется на развитии именно массового туризма в стране, сообщил «Ведомостям» член общественного экспертного совета нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства» Алексей Кожевников. Решение эффективное и своевременное, подчеркнул Кожевников. С ним согласен зампред совета Союза туризма и гостеприимства Роман Еремян: «Это неплохое решение, которое не стоит бюджету практически ничего».
По словам Кожевникова, примерно 30% поездок по стране совершается с помощью туроператоров, при этом рентабельность бизнеса крайне невысокая. Пакетные туры сейчас оказываются дороже, чем самостоятельное приобретение гостиницы, перевозки и экскурсий по отдельности, или же компании вынуждены работать себе в убыток, отметил Кожевников.