Бизнес прогнозирует рост цен на услуги туроператоров из-за обнуления НДС для отельеров

Бизнес прогнозирует рост цен на услуги туроператоров из-за обнуления НДС для отельеровМинфин не поддержал предложение отменить налог и для этой отрасли
Обнуление НДС для гостиниц приведет к росту налоговой нагрузки для туроператоров и вынудит их поднять цены для потребителей, прогнозирует деловое объединение «Опора России». Такая ситуация возникнет из-за сложившегося налогового диспаритета: туроператоры не смогут принять к вычету входящий НДС от гостиниц, в результате чего будут нести бремя уплаты налога, по сути, «в одиночку». Чтобы избежать роста цен и поддержать туроператоров, «Опора России» попросила министра финансов Антона Силуанова обнулить НДС и для этой отрасли (письмо за подписью президента объединения Александра Калинина есть у «Ведомостей»).
С 1 июля вступает в силу закон, освобождающий гостиничный бизнес от НДС по основному виду деятельности – для размещения гостей в номерах. Нулевая ставка будет действовать в течение пяти лет на предоставление мест для временного проживания в гостиницах и других средствах размещения. Кроме того, льгота действует на услуги по предоставлению в аренду объектов туриндустрии, построенных после 1 января 2022 г.