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Бизнес прогнозирует рост цен на услуги туроператоров из-за обнуления НДС для отельеров

Минфин не поддержал предложение отменить налог и для этой отрасли
Анастасия Бойко Маргарита Соболь
Чтобы компенсировать рост налоговой нагрузки, у бизнеса остается единственный путь – включение НДС в стоимость тура, который будет увеличен на эту величину, т. е. на 20%, для конечного потребителя / Евгений Разумный / Ведомости

Обнуление НДС для гостиниц приведет к росту налоговой нагрузки для туроператоров и вынудит их поднять цены для потребителей, прогнозирует деловое объединение «Опора России». Такая ситуация возникнет из-за сложившегося налогового диспаритета: туроператоры не смогут принять к вычету входящий НДС от гостиниц, в результате чего будут нести бремя уплаты налога, по сути, «в одиночку». Чтобы избежать роста цен и поддержать туроператоров, «Опора России» попросила министра финансов Антона Силуанова обнулить НДС и для этой отрасли (письмо за подписью президента объединения Александра Калинина есть у «Ведомостей»).

С 1 июля вступает в силу закон, освобождающий гостиничный бизнес от НДС по основному виду деятельности – для размещения гостей в номерах. Нулевая ставка будет действовать в течение пяти лет на предоставление мест для временного проживания в гостиницах и других средствах размещения. Кроме того, льгота действует на услуги по предоставлению в аренду объектов туриндустрии, построенных после 1 января 2022 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных