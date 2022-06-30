Бизнес прогнозирует рост цен на услуги туроператоров из-за обнуления НДС для отельеров

Обнуление НДС для гостиниц приведет к росту налоговой нагрузки для туроператоров и вынудит их поднять цены для потребителей, прогнозирует деловое объединение «Опора России». Такая ситуация возникнет из-за сложившегося налогового диспаритета: туроператоры не смогут принять к вычету входящий НДС от гостиниц, в результате чего будут нести бремя уплаты налога, по сути, «в одиночку». Чтобы избежать роста цен и поддержать туроператоров, «Опора России» попросила министра финансов Антона Силуанова обнулить НДС и для этой отрасли (письмо за подписью президента объединения Александра Калинина есть у «Ведомостей»).