В МИД рассказали о возможных сроках введения упрощенного въезда для иностранцев

В МИД рассказали о возможных сроках введения упрощенного въезда для иностранцевЕдиная электронная виза для стран Азии и Ближнего Востока увеличит пассажиропоток аэропортов
Предложения по реализации замороженного проекта единой электронной визы для въезжающих в Россию иностранцев могут быть внесены к 31 января, сообщил «Ведомостям» представитель МИД. Ранее вопрос был отложен до конца 2022 г.
«В рамках ответных мер визового характера в связи с недружественными действиями ряда иностранных государств руководством страны в марте 2022 г. было принято решение временно заморозить практический запуск проекта единой электронной визы, отложив до конца текущего года выработку дальнейших подходов к его реализации с учетом развития международной обстановки», – говорится в заявлении ведомства.
МИДу поручено внести соответствующие предложения к 31 января 2023 г. В настоящее время электронные визы иностранным гражданам не выдаются.
На форуме «Крылья России» 29 ноября директор по авиационной коммерции компании «Воздушные ворота Северной столицы» (управляющая компания аэропорта «Пулково») Асият Халваши заявила, что введение безвизового режима или электронной визы со странами Азии, Африки, Латинской Америки и Ближнего Востока позволит «Пулково» привлечь дополнительно до 2,5 млн пассажиров в год.
По словам Халваши, речь идет о таких странах, как Индия, Саудовская Аравия, Вьетнам, ОАЭ, Оман, Катар, Бахрейн, Венесуэла. «Мы ведем переговоры со странами с высоким выездным потенциалом к нам, поэтому не рассматривали Египет или Кубу», – пояснила она «Ведомостям». Халваши отметила, что в общей сложности к сотрудничеству готовы уже несколько десятков авиакомпаний из указанных государств.
До введения санкций в «Пулково» основную часть международного потока составляли европейские направления. «В 2019 г. международный пассажиропоток «Пулково» превышал 7 млн, а по итогам 2022 г. он будет чуть больше 2 млн», – рассказывала Халваши.
Граждане большинства стран Латинской Америки, в том числе Венесуэлы, а также ОАЭ и Катара могут въезжать в РФ без виз в соответствии с действующими двусторонними соглашениями о взаимной отмене визовых формальностей, ответили в МИД на запрос «Ведомостей». «Индия, Саудовская Аравия, Оман и Бахрейн включены в перечень иностранных государств, гражданам которых может оформляться единая электронная виза, утвержденный распоряжением правительства РФ от 6 октября 2020 г. №2571-р», – уточнил представитель министерства.
Кроме того, к лету 2023 г. должны быть выработаны предложения по введению безвизового режима для въезда в страну в определенных целях.
«В рамках исполнения поручений президента России» по итогам заседания Госсовета 6 сентября 2022 г. МИД России, МВД России, ФСБ России и другими федеральными органами исполнительной власти прорабатывается вопрос по установлению без учета принципа взаимности безвизового режима для осуществления поездок в РФ иностранных граждан в туристических, деловых, образовательных целях, а также для участия в спортивных и культурных мероприятиях», – отметили в МИД. Срок представления доклада президенту с предложениями по этому вопросу установлен до 1 июня 2023 г.