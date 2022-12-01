В МИД рассказали о возможных сроках введения упрощенного въезда для иностранцев

Граждане большинства стран Латинской Америки, в том числе Венесуэлы, а также ОАЭ и Катара могут въезжать в РФ без виз в соответствии с действующими двусторонними соглашениями о взаимной отмене визовых формальностей, ответили в МИД на запрос «Ведомостей». «Индия, Саудовская Аравия, Оман и Бахрейн включены в перечень иностранных государств, гражданам которых может оформляться единая электронная виза, утвержденный распоряжением правительства РФ от 6 октября 2020 г. №2571-р», – уточнил представитель министерства.