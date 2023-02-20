Кабмин утвердил 19 стран, гражданам которых выдается виза на основании брони в отеле

Россия запланировала согласовать введение безвизового режима с 11 странами, включая Индию, сообщал ранее министр иностранных дел Сергей Лавров. Он также отмечал, что МИД работает и над снятием ограничений на выдачу электронных виз в около 70 стран, за исключением недружественных. Он пояснил, что электронные визы были одобрены еще три года назад, однако «вмешался ковид». Правительству поручено до 1 июня доложить о возможности начала исполнения принятых раньше решений о выдаче электронных виз, добавил Лавров.