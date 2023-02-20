Кабмин утвердил 19 стран, гражданам которых выдается виза на основании брони в отеле
Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение об утверждении списка из 19 стран, граждане которых получают право оформить туристическую визу в России сроком до 6 месяцев на основании брони отеля. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Согласно распоряжению, в перечень таких стран вошли Бахрейн, Бруней, Индия, Индонезия, Иран, Камбоджа, Китай, Корейская Народно-Демократическая Республика, Кувейт, Лаос, Малайзия, Мексика, Мьянма, Оман, Саудовская Аравия, Сербия, Таиланд, Турция и Филиппины.
Россия запланировала согласовать введение безвизового режима с 11 странами, включая Индию, сообщал ранее министр иностранных дел Сергей Лавров. Он также отмечал, что МИД работает и над снятием ограничений на выдачу электронных виз в около 70 стран, за исключением недружественных. Он пояснил, что электронные визы были одобрены еще три года назад, однако «вмешался ковид». Правительству поручено до 1 июня доложить о возможности начала исполнения принятых раньше решений о выдаче электронных виз, добавил Лавров.
По данным Ассоциации туроператоров России (АТОР), в 2022 г. Россию посетили около 200 100 иностранных туристов, что на 30,2% меньше показателей 2021 г., когда было зафиксировано 288 300 поездок.