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Кабмин утвердил 19 стран, гражданам которых выдается виза на основании брони в отеле

Ведомости

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение об утверждении списка из 19 стран, граждане которых получают право оформить туристическую визу в России сроком до 6 месяцев на основании брони отеля. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно распоряжению, в перечень таких стран вошли Бахрейн, Бруней, Индия, Индонезия, Иран, Камбоджа, Китай, Корейская Народно-Демократическая Республика, Кувейт, Лаос, Малайзия, Мексика, Мьянма, Оман, Саудовская Аравия, Сербия, Таиланд, Турция и Филиппины. 

Россия запланировала согласовать введение безвизового режима с 11 странами, включая Индию, сообщал ранее министр иностранных дел Сергей Лавров. Он также отмечал, что МИД работает и над снятием ограничений на выдачу электронных виз в около 70 стран, за исключением недружественных. Он пояснил, что электронные визы были одобрены еще три года назад, однако «вмешался ковид». Правительству поручено до 1 июня доложить о возможности начала исполнения принятых раньше решений о выдаче электронных виз, добавил Лавров.

По данным Ассоциации туроператоров России (АТОР), в 2022 г. Россию посетили около 200 100 иностранных туристов, что на 30,2% меньше показателей 2021 г., когда было зафиксировано 288 300 поездок.

Ранее по теме: Лавров: Россия намерена ввести безвизовый режим с 11 странами

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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