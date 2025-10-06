Путин определил состав делегации на АТЭС

Путин определил состав делегации на АТЭСЕе возглавит зампред правительства Оверчук
Президент РФ Владимир Путин подписал распоряжение о направлении российской делегации для участия в работе саммита форума «Азиатско-тихоокеанское экономическое сотрудничество» (АТЭС). Документ доступен на сайте опубликования правовых актов.
Делегация отправится в Кенчжу в Южной Корее во главе с вице-премьером Алексеем Оверчуком с 29 октября по 2 ноября.
Правительство, согласно распоряжению, должно утвердить полный состав делегации. Командировочные расходы произведутся за счет средств направляющих госорганов и организаций.
15 августа власти Южной Кореи пригласили Путина на саммит АТЭС. Тогда посол по особым поручениям МИД РФ по вопросам G20 и АТЭС Марат Бердыев отметил, что российская сторона посетит саммит. Но, по его словам, решение об уровне делегации будет принято позднее. Администрация президента РФ решит этот вопрос исходя из лидерского статуса АТЭС, а также на основе анализа спектра обстоятельств.