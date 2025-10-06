В украинской армии могут появиться силы по борьбе в киберпространстве
Верховная рада 7 октября в первом чтении рассмотрит проект закона, который предполагает внедрение нового рода войск в украинской армии – киберсилы. Об этом сообщил Telegram-канал генерального штаба вооруженных сил Украины (ВСУ).
В сообщении говорится, что создание киберсил является продолжением процесса наращивания возможностей по борьбе в киберпространстве.
Отмечается, что организация нового рода войск осуществляется в соответствии с указом президента Украины Владимира Зеленского о введении в действие решения «о неотложных мерах по киберобороне государства».
Вопрос о создании киберсил в ВСУ обсуждался на Украине еще в 2024 г. Тогда генштаб украинской армии сообщал, что над ним работают представители ВСУ, эксперты и депутаты Верховной рады, в частности члены комитета по вопросам безопасности, обороны и разведки. Согласно заявлению, создание киберсил как отдельного рода войск «позволит значительно усилить возможности украинской армии, обеспечит эффективное планирование и реализацию полного спектра задач в киберпространстве».