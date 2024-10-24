В рядах ВСУ могут появиться киберсилы

После начала спецоперации на Украине президент РФ Владимир Путин заявлял, что против России ведется полномасштабная война в цифровом пространстве. По словам главы государства, атаки наносятся из разных стран, они четко скоординированы. Путин также говорил, что это – действия госструктур, которые пытаются вывести из строя интернет-ресурсы объектов критической информационной инфраструктуры.