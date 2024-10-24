В рядах ВСУ могут появиться киберсилы
На Украине обсуждается вопрос создания нового рода войск – киберсил, сообщается в Telegram-канале генерального штаба страны. Над ним работают представители ВСУ, эксперты и депутаты Верховной рады, в частности члены комитета по вопросам безопасности, обороны и разведки.
24 октября прошла соответствующая рабочая встреча под председательством начальника генштаба ВСУ генерал-лейтенанта Анатолия Баргилевича. «Участники заседания рассмотрели основные положения проекта концепции с учетом опыта создания и функционирования кибервойск ведущих стран мира», – сообщили в генштабе.
Согласно заявлению, создание киберсил как отдельного рода войск «позволит значительно усилить возможности украинской армии, обеспечит эффективное планирование и реализацию полного спектра задач в киберпространстве».
После начала спецоперации на Украине президент РФ Владимир Путин заявлял, что против России ведется полномасштабная война в цифровом пространстве. По словам главы государства, атаки наносятся из разных стран, они четко скоординированы. Путин также говорил, что это – действия госструктур, которые пытаются вывести из строя интернет-ресурсы объектов критической информационной инфраструктуры.
Спецоперация на Украине началась 24 февраля 2022 г. В ходе боевых действий российские войска взяли под контроль ЛНР, а также большую часть ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Осенью 2022 г. территории вошли в состав России по итогам референдумов, результаты которых Украина не признает.