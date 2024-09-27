Спрос на киберучения увеличился на четверть по сравнению с 2023 годом

Спрос на киберучения увеличился на четверть по сравнению с 2023 годомЭтому способствует рост числа крупных киберинцидентов у ведущих отечественных компаний
В связи с ростом кибератак российский бизнес стал чаще проводить киберучения, рассказал «Ведомостям» представитель интегратора «Инфосистемы джет». За первые девять месяцев текущего года спрос бизнеса на киберучения вырос на 25% к тому же периоду 2023 г., следует из данных опроса интегратора, в котором приняло участие более 200 компаний enterprise-сегмента (результаты исследования есть в распоряжении «Ведомостей»). Особенно заинтересованы в киберучениях компании производственного сектора (42%), финансовые (21%) и транспортные организации (13%).
В начале 2024 г. «Ведомости» со ссылкой на исследование «Инфосистем джет» писали, что спрос на проведение киберучений в крупных компаниях вырос вдвое – с 60 в 2022 г. до 130 в 2023 г. В основном за этой услугой обращались компании из сфер телекома, финансов и промышленности.