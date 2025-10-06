Меркель связала начало спецоперации на Украине с пандемией коронавируса
Бывший канцлер Германии Ангела Меркель назвала одним из факторов начала спецоперации на Украине пандемию коронавируса в 2020 г. Такое мнение она выразила в интервью венгерскому изданию Partisan.
Меркель подчеркнула, что в этот период никто не мог обсудить возникшие разногласия с президентом РФ Владимиром Путиным, поскольку он не хотел ни с кем встречаться.
В том же интервью бывший канцлер ФРГ заявила, что Польша и страны Прибалтики в 2021 г. саботировали попытку урегулирования украинского конфликта и поиска конструктивного диалога с Россией, таким образом косвенно спровоцировав начало Россией спецоперации на Украине.
Меркель пояснила, что в 2021 г. она предложила новый формат диалога между Евросоюзом и президентом России Владимиром Путиным. При этом Эстония, Латвия, Литва и Польша активно воспротивились этой инициативе, опасаясь, что ЕС не сможет выработать единую позицию в отношении Москвы. «В любом случае, это не осуществилось. Потом я покинула свой пост, а затем началась [спецоперация]», – добавила она.