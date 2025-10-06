Меркель связала начало спецоперации на Украине с пандемией коронавируса

Меркель пояснила, что в 2021 г. она предложила новый формат диалога между Евросоюзом и президентом России Владимиром Путиным. При этом Эстония, Латвия, Литва и Польша активно воспротивились этой инициативе, опасаясь, что ЕС не сможет выработать единую позицию в отношении Москвы. «В любом случае, это не осуществилось. Потом я покинула свой пост, а затем началась [спецоперация]», – добавила она.