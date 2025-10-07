Газета
Политика

NYT: Трамп поручил прекратить все дипломатические контакты с Венесуэлой

Ведомости

Президент США Дональд Трамп дал поручение о прекращении всех дипломатических контактов с Венесуэлой и президентом этой страны Николасом Мадуро. Об этом пишет The New York Times со ссылкой на официальных лиц.

Отмечается, что спецпосланник президента США Ричард Гренелл проводил переговоры с Мадуро и другими высокопоставленными венесуэльскими чиновниками. Во время встречи с высшим военным руководством 2 октября Гренеллу позвонил Трамп и приказал ему прекратить все дипломатические контакты, включая переговоры с венесуэльским лидером.

По словам американских чиновников, отказ Трампа от попыток достичь дипломатического соглашения с Венесуэлой открывает путь к потенциальной военной эскалации против наркоторговцев или правительства Мадуро. NYT указывает на разочарование Трампа тем, что Мадуро не выполнил требования США о добровольной передаче власти, а также утверждениями венесуэльских чиновников о своей непричастности к незаконному обороту наркотиков.

Лавров: Россия осуждает удар США по судну вблизи Венесуэлы

Политика / Международные отношения

У администрации Трампа есть несколько военных планов на случай эскалации, рассказали источники издания. В частности, эти операции могут включать планы по отстранению Мадуро от власти. 

3 октября министр обороны США Пит Хегсет объявил о гибели четырех «наркотеррористов» после удара США по судну предполагаемых наркоторговцев у побережья Венесуэлы. По его словам, он отдал это распоряжение по приказу Трампа, уточнив, что удар был нанесен в международных водах недалеко от побережья Венесуэлы, «пока судно перевозило значительные объемы наркотиков, направлявшихся в США для отравления нашего народа».

5 октября министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что российская сторона решительно осуждает нанесенный США удар по судну в международных водах вблизи Венесуэлы.

