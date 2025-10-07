NYT: Трамп поручил прекратить все дипломатические контакты с Венесуэлой

По словам американских чиновников, отказ Трампа от попыток достичь дипломатического соглашения с Венесуэлой открывает путь к потенциальной военной эскалации против наркоторговцев или правительства Мадуро. NYT указывает на разочарование Трампа тем, что Мадуро не выполнил требования США о добровольной передаче власти, а также утверждениями венесуэльских чиновников о своей непричастности к незаконному обороту наркотиков.