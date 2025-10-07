Силы ПВО за час сбили 25 украинских дронов над российскими регионами

По данным Минобороны, в Липецкой области отражена атака шести БПЛА, в Калужской – пяти, в Тульской – четырех. По три беспилотника были уничтожены в Ростовской и Рязанской областях, по два – в Брянской, Орловской и в Крыму. Еще два аппарата были сбиты в Московском регионе, включая один, летевший на Москву, и один – в Вологодской области.