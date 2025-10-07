Силы ПВО за час сбили 25 украинских дронов над российскими регионами
Силы противовоздушной обороны России за час перехватили и уничтожили 25 украинских беспилотников самолетного типа. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
По данным ведомства, атаки произошли в период с 07:00 до 08:00 мск. Из них 16 дронов были сбиты над акваторией Черного моря, шесть – над Нижегородской областью и три – в воздушном пространстве Московского региона.
До этого сообщалось, что в ночь на 7 октября дежурные силы ПВО уничтожили 184 украинских беспилотника. Наиболее массовые атаки пришлись на Курскую область, где сбито 62 аппарата. В Белгородской области ликвидирован 31 дрон, в Нижегородской – 30, в Воронежской – 18, над акваторией Черного моря – 13.
По данным Минобороны, в Липецкой области отражена атака шести БПЛА, в Калужской – пяти, в Тульской – четырех. По три беспилотника были уничтожены в Ростовской и Рязанской областях, по два – в Брянской, Орловской и в Крыму. Еще два аппарата были сбиты в Московском регионе, включая один, летевший на Москву, и один – в Вологодской области.