Трамп оценил свое самочувствие на отлично

Ведомости

Президент США Дональд Трамп заявил, что чувствует себя так же и даже лучше, чем 30 лет назад. Об этом американский лидер заявил в интервью телеканалу Newsmax.

«Думаю, я отлично держусь», – сказал он. В 2025 г. Трампу исполнилось 79 лет.

В последние месяцы в СМИ и социальных сетях все чаще обсуждают состояние здоровья Трампа. В начале августа в Овальном кабинете у него заметили синяк на тыльной стороне правой руки. В июле личный врач Трампа Шон Барбабелла пояснил, что синяки вызваны «незначительным раздражением мягких тканей из-за частых рукопожатий» и приемом аспирина.

Кроме того, он сообщил о диагностированной у Трампа хронической венозной недостаточности – доброкачественном и распространенном заболевании, особенно среди людей старше 70 лет. Левитт отмечала, что в последние недели Трамп испытывал «отечность» в нижних частях ног. Признаков тромбоза глубоких вен или артериальной недостаточности не выявлено. При этом врач подчеркнул, что несмотря на диагноз, Трамп остается в отличной физической форме.

