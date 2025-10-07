Трамп оценил свое самочувствие на отлично

Кроме того, он сообщил о диагностированной у Трампа хронической венозной недостаточности – доброкачественном и распространенном заболевании, особенно среди людей старше 70 лет. Левитт отмечала, что в последние недели Трамп испытывал «отечность» в нижних частях ног. Признаков тромбоза глубоких вен или артериальной недостаточности не выявлено. При этом врач подчеркнул, что несмотря на диагноз, Трамп остается в отличной физической форме.