Лавров: размещение военных баз третьих стран в Афганистане недопустимо
Размещение военной инфраструктуры третьих стран на территории Афганистана является абсолютно неприемлемым. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, выступая на заседании Московского формата консультаций по Афганистану.
«Подтверждаем категорическую неприемлемость размещения военной инфраструктуры третьих стран на территории Афганистана, равно как и на территории соседних с ним государств под какими бы то ни было предлогами», – подчеркнул глава МИДа.
Лавров отметил, что силовое присутствие внешних игроков способно привести к дестабилизации региона и новым конфликтам. По его словам, история Афганистана знает немало ситуаций с иностранным военным присутствием.
«Думаю, что все уже давно должны были сделать правильные выводы», – сказал министр.
Лавров подчеркнул, что Россия выступает за становление Афганистана как независимого, единого и мирного государства, «живущего в согласии со своими соседями и пользующегося уважением международного сообщества».
По словам Лаврова, за четыре года пребывания у власти правительство Исламского Эмирата укрепилось и эффективно управляет страной, несмотря на внешнее давление и ограниченные ресурсы. Он отметил успехи Кабула в борьбе с террористическими группировками, в том числе с афганским подразделением «Исламского государства» (ИГ,
Спецпредставитель президента РФ по Афганистану Замир Кабулов 7 октября также заявил, что Россия не планирует размещать свои военные базы на территории этой страны.