Кабулов: РФ не планирует размещать военные базы в Афганистане
Россия не планирует размещать свои военные базы на территории Афганистана. Об этом рассказал спецпредставитель президента РФ по этой стране Замир Кабулов на полях заседания «московского формата» по Афганистану, передает «РИА Новости».
Он напомнил, что глава МИД РФ Сергей Лавров говорил, что российская сторона выступает против размещения военных баз третьих стран как на территории Афганистана, так и в сопредельных государствах.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ходе брифинга 2 октября анонсировала встречу Лаврова с главой афганского внешнеполитического ведомства Амиром Хан Муттаки. Она пройдет 7 октября.
В апреле Верховный суд приостановил запрет деятельности движения «Талибан», которое сейчас находится у власти в Афганистане, и исключил его из списка террористических организаций на территории России. 31 марта такое представление в суд подала Генпрокуратура России.
После этого в МИД России заявляли, что снятие этого статуса с «Талибана» открывает дорогу к налаживанию полноценного партнерства с Афганистаном, осуществляемого в интересах народов двух стран.