Лавров встретится с главой МИД Афганистана 7 октября

Ведомости

Глава МИД РФ Сергей Лавров 7 октября проведет встречу со своим коллегой из Афганистана Амиром Хан Муттаки. Об этом сообщила официальный представитель российского ведомства Мария Захарова в ходе брифинга.

Кроме того, 9 октября Лавров примет участие в заседании глав МИД Содружества независимых государств (СНГ), которое пройдет в Душанбе.

В июле Лавров и Моттаки провели телефонный разговор. Тогда стороны обсудили взаимную заинтересованность в развитии сотрудничества. Министры также поговорили о стратегиях роста уровня сотрудничества между двумя странами в торгово-экономической и гуманитарной областях, а также в сфере укрепления региональной безопасности, в частности, борьбе с терроризмом и наркобизнесом.

В апреле Верховный суд приостановил запрет деятельности движения «Талибан», которое сейчас находится у власти в Афганистане, и исключил его из списка террористических организаций на территории России. 31 марта такое представление в суд подала Генпрокуратура России.

После этого в МИД России заявляли, что снятие этого статуса с «Талибана» открывает дорогу к налаживанию полноценного партнерства с Афганистаном, осуществляемого в интересах народов двух стран.

