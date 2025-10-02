Лавров встретится с главой МИД Афганистана 7 октября
Глава МИД РФ Сергей Лавров 7 октября проведет встречу со своим коллегой из Афганистана Амиром Хан Муттаки. Об этом сообщила официальный представитель российского ведомства Мария Захарова в ходе брифинга.
Кроме того, 9 октября Лавров примет участие в заседании глав МИД Содружества независимых государств (СНГ), которое пройдет в Душанбе.
В июле Лавров и Моттаки провели телефонный разговор. Тогда стороны обсудили взаимную заинтересованность в развитии сотрудничества. Министры также поговорили о стратегиях роста уровня сотрудничества между двумя странами в торгово-экономической и гуманитарной областях, а также в сфере укрепления региональной безопасности, в частности, борьбе с терроризмом и наркобизнесом.
В апреле Верховный суд приостановил запрет деятельности движения «Талибан», которое сейчас находится у власти в Афганистане, и исключил его из списка террористических организаций на территории России. 31 марта такое представление в суд подала Генпрокуратура России.
После этого в МИД России заявляли, что снятие этого статуса с «Талибана» открывает дорогу к налаживанию полноценного партнерства с Афганистаном, осуществляемого в интересах народов двух стран.