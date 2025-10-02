Лавров встретится с главой МИД Афганистана 7 октября

В июле Лавров и Моттаки провели телефонный разговор. Тогда стороны обсудили взаимную заинтересованность в развитии сотрудничества. Министры также поговорили о стратегиях роста уровня сотрудничества между двумя странами в торгово-экономической и гуманитарной областях, а также в сфере укрепления региональной безопасности, в частности, борьбе с терроризмом и наркобизнесом.