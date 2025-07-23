Лавров обсудил с врио главы МИД Афганистана борьбу с терроризмом и наркобизнесом

В апреле Верховный суд приостановил запрет деятельности движения «Талибан (организация признана террористической и запрещена в РФ)», которое сейчас находится у власти в Афганистане, и исключил его из списка террористических организаций на территории России. 31 марта такое представление в суд подала Генпрокуратура России. Еще ранее, в мае 2024 г., о такой возможности заявили президенту РФ Владимиру Путину МИД и Минюст. Это первое подобное решение в РФ.