Лавров обсудил с врио главы МИД Афганистана борьбу с терроризмом и наркобизнесом
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и врио главы МИД Афганистана Амир Хан Моттаки провели телефонный разговор, сообщили во внешнеполитическом ведомстве России. Стороны обсудили взаимную заинтересованность в развитии сотрудничества.
Как уточнили в российском МИДе, министры отметили «давние традиции дружбы и добрососедства российского и афганского народов». Они поговорили о стратегиях роста уровня сотрудничества между двумя странами в торгово-экономической и гуманитарной областях, а также в сфере укрепления региональной безопасности, например борьбу с терроризмом и наркобизнесом.
В апреле Верховный суд приостановил запрет деятельности движения «Талибан (организация признана террористической и запрещена в РФ)», которое сейчас находится у власти в Афганистане, и исключил его из списка террористических организаций на территории России. 31 марта такое представление в суд подала Генпрокуратура России. Еще ранее, в мае 2024 г., о такой возможности заявили президенту РФ Владимиру Путину МИД и Минюст. Это первое подобное решение в РФ.
После этого в МИД России заявляли, что снятие этого статуса с «Талибана» открывает дорогу к налаживанию полноценного партнерства с Афганистаном, осуществляемого в интересах народов двух стран.