Песков: Арестович не выражает точку зрения Киева насчет территориального вопроса
Бывший советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович (включен в РФ в перечень террористов и экстремистов) не отражает точку зрения властей республики, говоря о передаче России четырех регионов и Крыма без формального признания. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на брифинге.
«Сейчас вряд ли Арестович способен как-то отражать точку зрения киевского режима. Он, собственно, этого не делает», – сказал он.
По словам Пескова, в Кремле занимаются «конкретными делами, и с этими конкретными делами с киевским режимом сейчас возникла большая пауза не по нашей вине».
6 октября российская журналистка Ксения Собчак разместила интервью с Арестовичем. В нем экс-советник главы офиса украинского лидера сказал, что согласен с идеей передачи России четырех новых регионов и республики Крым без формального признания. «Я отдаю четыре области и Крым. Не признаю их российскими. Отдаю на условиях как ФРГ и ГДР», – отметил он.
7 октября «Ведомости» писали со ссылкой на базу данных МВД РФ, что Арестович был переобъявлен в розыск в России. В феврале 2024 г. Басманный районный суд Москвы заочно арестовал его по обвинениям в призывах к осуществлению террористической деятельности, оправдании и пропаганде терроризма (ч. 2 ст. 205.2 УК РФ) и распространению фейков о российской армии (ч. 2 ст. 207.3 УК РФ).