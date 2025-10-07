Песков: Арестович не выражает точку зрения Киева насчет территориального вопроса

6 октября российская журналистка Ксения Собчак разместила интервью с Арестовичем. В нем экс-советник главы офиса украинского лидера сказал, что согласен с идеей передачи России четырех новых регионов и республики Крым без формального признания. «Я отдаю четыре области и Крым. Не признаю их российскими. Отдаю на условиях как ФРГ и ГДР», – отметил он.