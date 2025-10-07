Россия ответит на решение ЕС ограничить перемещение дипломатов
Россия ответит на решение Евросоюза (ЕС) ограничить перемещение российских дипломатов внутри стран объединения. Об этом заявил на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Наше дипломатическое ведомство сформулирует предложения, и они будут реализованы», – уточнил представитель Кремля.
По его словам, к сожалению, европейские страны «оживляют в себе навыки возведения новых разделительных стен».
7 октября Financial Times писала, что правительства стран ЕС достигли договоренности ограничить поездки российских дипломатов внутри блока из-за якобы шпионов, работающих под дипломатическим прикрытием. Предлагаемые правила обяжут дипломатов информировать правительства других стран о планах поездок, прежде чем пересекать границу государства Евросоюза. Инициатива является частью нового пакета санкций против РФ.
По данным издания, российские агенты разведки обвиняются в провокациях против государств НАТО. Службы безопасности ЕС считают работу якобы шпионов, которые работают под дипломатическим прикрытием, скоординированной кампанией по дестабилизации европейских союзников Украины.