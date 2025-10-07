Россия ответит на решение ЕС ограничить перемещение дипломатов

7 октября Financial Times писала, что правительства стран ЕС достигли договоренности ограничить поездки российских дипломатов внутри блока из-за якобы шпионов, работающих под дипломатическим прикрытием. Предлагаемые правила обяжут дипломатов информировать правительства других стран о планах поездок, прежде чем пересекать границу государства Евросоюза. Инициатива является частью нового пакета санкций против РФ.