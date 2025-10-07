FT: страны ЕС ограничат передвижения дипломатов из РФ внутри блока
Правительства стран Европейского союза (ЕС) договорились ограничить поездки российских дипломатов внутри блока из-за якобы шпионов, работающих под дипломатическим прикрытием, сообщила газета Financial Times (FT).
Предлагаемые правила обяжут российских дипломатов информировать правительства других стран о своих планах поездок, прежде чем пересекать границу страны ЕС. Инициатива является частью нового пакета санкций против России.
FТ пишет, что российские агенты разведки обвиняются в провокациях против государств НАТО. Службы безопасности ЕС называют работу якобы российских шпионов, работающих под дипломатическим прикрытием, скоординированной кампанией по дестабилизации европейских союзников Украины.
30 сентября глава чешского МИДа Ян Липавский сообщил, что правительство Чехии запретило въезд в страну обладателям дипломатических и служебных российских паспортов, которые не были аккредитованы в республике. По его словам, мера будет действовать в международных аэропортах.
26 августа Липавский объявил, что ЕС обсуждает новый 19-й пакет санкций, который может ограничить свободу передвижения российских дипломатов внутри Шенгенской зоны. По его мнению, такое право является «ненужным преимуществом», которое используется для упрощения диверсионных операций.