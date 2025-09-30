Чехия запретила въезд российским дипломатам, не аккредитованным в стране

26 августа Липавский объявил, что ЕС обсуждает новый 19-й пакет санкций, который может ограничить свободу передвижения российских дипломатов внутри Шенгенской зоны. По его мнению, такое право является «ненужным преимуществом», которое используется для упрощения диверсионных операций. Липавский добавил, что будет настаивать на введении этой меры.