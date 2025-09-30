Чехия запретила въезд российским дипломатам, не аккредитованным в стране
Правительство Чехии запретило въезд в страну обладателям дипломатических и служебных российских паспортов, которые не были аккредитованы в республике. Об этом сообщил глава чешского МИДа Ян Липавский в социальной сети X.
Он уточнил, что такое решение приняли по его инициативе. По словам Липавского, мера будет действовать в международных аэропортах.
«Растет число диверсионных операций, и мы не будет рисковать, используя агентов, работающих под дипломатическим прикрытием», – пояснил глава МИД Чехии.
26 августа Липавский объявил, что ЕС обсуждает новый 19-й пакет санкций, который может ограничить свободу передвижения российских дипломатов внутри Шенгенской зоны. По его мнению, такое право является «ненужным преимуществом», которое используется для упрощения диверсионных операций. Липавский добавил, что будет настаивать на введении этой меры.
Официальный представитель МИДа Мария Захарова говорила, что в случае введения запрета на свободное передвижение российских дипломатов внутри Шенгенской зоны дипломаты стран – членов ЕС в России будут «подседланы и стреножены».