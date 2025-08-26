МИД: Россия ответит в случае запрета на передвижение своих дипломатов в ЕС
В случае введения запрета на свободное передвижение российских дипломатов внутри Шенгенской зоны дипломаты стран – членов ЕС в России будут «подседланы и стреножены». Об этом заявила ТАСС официальный представитель МИД Мария Захарова.
«Значит, по меткому выражению Высоцкого, их дипломаты будут «подседланы и стреножены» в ответ», – подчеркнула дипломат.
26 августа министр иностранных дел Чехии Ян Липавский объявил, что ЕС обсуждает новый 19-й пакет санкций, который может ограничить свободу передвижения российских дипломатов внутри Шенгенской зоны. По его мнению, такое право является «ненужным преимуществом», которое используется для упрощения диверсионных операций. Липавский добавил, что будет настаивать на введении этой меры.
19 августа глава евродипломатии Кая Каллас сообщила, что 19-й пакет ограничительных мер против России планируется обсудить до конца месяца на неформальной встрече в Брюсселе. Она уточнила, что ЕС продолжит давление на «военную экономику России».