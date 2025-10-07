NYT: Пентагон разрешил журналистам публиковать расследования без согласований
Министерство войны США разрешило журналистам публиковать информацию, которая ранее официально не была обнародована, без предварительного согласования с ведомством. Об этом пишет газета The New York Times со ссылкой на источники. При этом автор материала должен быть аккредитован в военном ведомстве, а сам материал – подготовлен на основе собственных расследований.
Все представители прессы, которые претендуют на аккредитацию, должны в течение недели ознакомиться с новой политикой и подписать соответствующий документ. В нем есть пункт, согласно которому журналист соглашается со всеми условиями, «даже если я не обязательно согласен с ними».
Новая политика была принята после более чем двухнедельных переговоров Пентагона и медиаорганизаций.
Предыдущая версия документа предполагала, что информация должна быть «одобрена для публичного распространения соответствующим уполномоченным должностным лицом, прежде чем она будет опубликована, даже если она не является секретной». В письме от 22 сентября в Пентагон Комитет репортеров за свободу прессы утверждал, что правила содержат «двусмысленные формулировки» относительно обязанностей журналистов.
В мае глава Пентагона Пит Хегсет издал меморандум, закрывающий журналистам открытый доступ в некоторые части министерства, в том числе прилегающие к офису министра. Доступ туда для представителей медиа был открыт десятилетиями. Совет ассоциации прессы Пентагона назвал данную меру «прямым посягательством на свободу прессы и право Америки знать, чем занимаются ее военные». «Прессе больше не разрешено бродить по коридорам охраняемого объекта. Носите значок и следуйте правилам – или идите домой», – ответил министр на критику.
В феврале Белый дом ограничил журналистам Associated Press доступ в Овальный кабинет и на борт самолета президента США Дональда Трампа. Причиной стало то, что агентство отказалось одобрить переименование Мексиканского залива в Американский залив.