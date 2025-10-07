NYT: Пентагон разрешил журналистам публиковать расследования без согласований

В мае глава Пентагона Пит Хегсет издал меморандум, закрывающий журналистам открытый доступ в некоторые части министерства, в том числе прилегающие к офису министра. Доступ туда для представителей медиа был открыт десятилетиями. Совет ассоциации прессы Пентагона назвал данную меру «прямым посягательством на свободу прессы и право Америки знать, чем занимаются ее военные». «Прессе больше не разрешено бродить по коридорам охраняемого объекта. Носите значок и следуйте правилам – или идите домой», – ответил министр на критику.