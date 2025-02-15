Белый дом ограничил журналистам Associated Press доступ в Овальный кабинет
Журналистам американского информационного агентства Associated Press ограничили доступ в Овальный кабинет и на борт самолета президента США Дональда Трампа. Об этом заявил заместитель руководителя аппарата сотрудников Белого дома Тейлор Будович в соцсети X.
По его словам, агентство продолжает игнорировать изменение географического названия Американского залива. Будович считает, что свобода слова не гарантирует привилегии по беспрепятственному доступу работников СМИ в Овальный кабинет и на борт президента США. При этом им будет позволено посещать Белый дом.
11 февраля Associated Press писало, что журналистам агентства ограничили доступ в Белый дом из-за решения редакции не использовать название Американский залив в своих материалах. В том числе, репортеру агентства не позволили присутствовать на церемонии подписания указа Трампом. В материале указали на тревожные сигналы от того, что администрация американского лидера наказывает за независимую журналистику.
Трамп распорядился изменить название Мексиканского залива на Американский залив в рамках серии административных мер, принятых в первые часы после вступления на пост президента 20 января. 11 февраля Google официально переименовала залив на своих картах. Новое названия видят американские пользователи, для пользователей из Мексики залив останется Мексиканским. Все остальные будут видеть оба названия.