Белый дом ограничил журналистам Associated Press доступ в Овальный кабинет

11 февраля Associated Press писало, что журналистам агентства ограничили доступ в Белый дом из-за решения редакции не использовать название Американский залив в своих материалах. В том числе, репортеру агентства не позволили присутствовать на церемонии подписания указа Трампом. В материале указали на тревожные сигналы от того, что администрация американского лидера наказывает за независимую журналистику.