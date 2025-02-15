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Белый дом ограничил журналистам Associated Press доступ в Овальный кабинет

Ведомости

Журналистам американского информационного агентства Associated Press ограничили доступ в Овальный кабинет и на борт самолета президента США Дональда Трампа. Об этом заявил заместитель руководителя аппарата сотрудников Белого дома Тейлор Будович в соцсети X.

По его словам, агентство продолжает игнорировать изменение географического названия Американского залива. Будович считает, что свобода слова не гарантирует привилегии по беспрепятственному доступу работников СМИ в Овальный кабинет и на борт президента США. При этом им будет позволено посещать Белый дом.

11 февраля Associated Press писало, что журналистам агентства ограничили доступ в Белый дом из-за решения редакции не использовать название Американский залив в своих материалах. В том числе, репортеру агентства не позволили присутствовать на церемонии подписания указа Трампом. В материале указали на тревожные сигналы от того, что администрация американского лидера наказывает за независимую журналистику.

Трамп распорядился изменить название Мексиканского залива на Американский залив в рамках серии административных мер, принятых в первые часы после вступления на пост президента 20 января. 11 февраля Google официально переименовала залив на своих картах. Новое названия видят американские пользователи, для пользователей из Мексики залив останется Мексиканским. Все остальные будут видеть оба названия.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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