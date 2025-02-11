Американский залив появился на картах Google в США
Компания Google официально переименовала Мексиканский залив в Американский залив на своих картах, сообщается в блоге компании.
В сообщении говорится, что информационная система географических названий США (GNIS) официально сменила название залива. В соответствии с этим обновлением Google также начала вносить изменения.
Новое названия увидят пользователи в США, для пользователей из Мексики залив останется Мексиканским. Все остальные пользователи будут видеть оба названия.
Президент США Дональд Трамп распорядился изменить название в рамках серии административных мер, принятых в первые часы после вступления в должность 20 января.
28 января стало известно, что сервис «Яндекс.Карты» не будет переименовывать Мексиканский залив в Американский. Там уточнили, что сервис ориентируется на общепринятые наименования на территории государств, в которых развиваются услуги компании. «Яндекс» не локализирует сервис для американских пользователей.