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Американский залив появился на картах Google в США

Ведомости

Компания Google официально переименовала Мексиканский залив в Американский залив на своих картах, сообщается в блоге компании.

В сообщении говорится, что информационная система географических названий США (GNIS) официально сменила название залива. В соответствии с этим обновлением Google также начала вносить изменения.

Новое названия увидят пользователи в США, для пользователей из Мексики залив останется Мексиканским. Все остальные пользователи будут видеть оба названия.

Президент США Дональд Трамп распорядился изменить название в рамках серии административных мер, принятых в первые часы после вступления в должность 20 января.

28 января стало известно, что сервис «Яндекс.Карты» не будет переименовывать Мексиканский залив в Американский. Там уточнили, что сервис ориентируется на общепринятые наименования на территории государств, в которых развиваются услуги компании. «Яндекс» не локализирует сервис для американских пользователей.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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