Американский залив появился на картах Google в США

28 января стало известно, что сервис «Яндекс.Карты» не будет переименовывать Мексиканский залив в Американский. Там уточнили, что сервис ориентируется на общепринятые наименования на территории государств, в которых развиваются услуги компании. «Яндекс» не локализирует сервис для американских пользователей.